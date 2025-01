Dura interna en Los Palmeras: el hijo de Cacho Deicas filtró chats donde el grupo critica a su padre

"Mientras estuvo internado lo tenía él el teléfono", dejó en claro. Y luego le contestó directamente a los dichos de Marcos Camino en el ciclo Secretos Verdaderos, América Tv.

"Supongo que Marcos necesitaba algún tipo de atención y parecía ser una difusión de la banda. Siempre tuvimos una excelente relación con los chicos de la banda", aseguró Luciano.

Y retrucó: "Es una mentira muy grande que no lo dejamos tener contacto con mi papá. Lo habían sacado del grupo del los Palmeras de WhatsApp (a Cacho) porque 'le puede causar estrés'".

"Es muy simple contradecir lo que dice él. Mi papá me dijo: si quería hablar conmigo porque no vino a hablar y yo lo hago pasar", manifestó firme Luciano, quien mostró la captura del grupo de WhatsApp donde Marcos Camino eliminó a Cacho del grupo.

Y dejó en claro: "Le tiró tierra y ensució a la familia, que está cuidándolo, él sabe que es así, que en las malas estuvimos, y él decidió tomar ese camino".

"Nadie en el sanatorio lo vio (a Camino) preguntando por el parte de mi papá o en la casa donde lo iban a buscar con el colectivo para ir a tocar todos los fines de semana. Fueron unas declaraciones para llamar la atención nada más. Me cuesta mucho entender el sentido de lo que hizo él", concluyó el hijo de Cacho Deicas.

Luciano mostró como prueba a su testimonio como Cacho fue eliminado del grupo de WhatsApp de Los Palmeras y la llamativa explicación que dieron sus compañeros por esta acción.

"Hola muchachos ya les paso información, antes voy a sacar a Deicas porque le puede causar estrés", le anunciaba Marcos Camino a sus compañeros.

Y luego le informaron al cantante: "Vos Rubén quedate tranquilo, relajado, que nosotros vamos a trabajar y con la ayuda de Dios esperamos que el público nos banque sin tu presencia. Pero hoy todos coincidimos en que la salud no tiene precio, abrazo".

La triste revelación de Marcos Camino sobre Cacho Deicas de Los Palmeras: "La familia..."

La salud de Rubén Cacho Deicas, histórico cantante de Los Palmeras, generó preocupación y polémica dentro de la banda santafesina. Tras el ACV que sufrió el vocalista, Marcos Camino, bandoneonista y figura clave del grupo, contó que la familia de su compañero no permite que el cantante se comunique con la banda.

“Desgraciadamente, su familia no le permite usar el teléfono. No tiene comunicación con nosotros, lo cual es una pena muy grande. Nosotros lo cuidamos tanto como su familia. Solo sabemos lo que logramos enterarnos por terceros. No podemos hablar con él porque sus hijos no lo permiten”, dijo Camino en diálogo con Secretos Verdaderos, América Tv.

El músico expresó su malestar ante esta situación y recordó que no es la primera vez que ocurre algo similar en momentos delicados para la salud de Deicas.

“Por ser un amigo de años, sí, me duele. Siento que todo el esfuerzo que hemos hecho ha sido en vano. Yo no soy su enemigo, soy un amigo de toda la vida. Que no me permitan hablar con él me parece una cuestión bastante complicada”, indicó.

Según Camino, Cristian, el hijo mayor del cantante, mantiene informado al manager de la banda sobre la evolución de la salud de Deicas. Sin embargo, el resto de los integrantes del grupo no han podido dialogar directamente con él.