El fuerte mensaje de Gianinna Maradona tras las versiones de un encuentro con el Kun Agüero en un hotel

“Sé fuerte, todo pasa y se acomoda. Acá estoy siempre. Decirte que te acostumbres es aceptar que te traje a un mundo de mierda, pero Vos seguí y sé feliz, del resto me ocupo yo”, le escribió a Benja sobre una postal en la que se lo ve al adolescente de 14 años de espaldas llegando a su entrenamiento futbolístico en las inferiores de Tigre.

“A él lo contrataron porque es la cara de un casino y lo que me contaron fue que la invitó. Él llegó primero, ella después. Siempre usaron un ascensor que no usa nadie: el de servicio. Ella estuvo dos días en el mismo cuarto y no estaba el hijo. Estaban ellos solos y se armó todo un operativo para que no se enterara nadie”, había revelado horas antes Pepe Ochoa en el programa de América TV.

Luego, durante el pase con Invasores de la TV, Pepe sumó más detalles: “Él tenía que estar casi 15 días en Punta del Este porque es la cara de un casino y la invitó a Gianinna que fue al otro día. Estuvieron dos días encerrado en un hotel. Él iba y venía. Y la mantuvo dos días ahí, que era un poco el pacto entre ellos. Solo dos personas del hotel sabían. Incluso hubo un operativo para liberar la zona”.

Cabe recordar que Gianinna Maradona y el Kun Agüero oficializaron su romance en 2008. Cuatro años más tarde, y tras la llegada de Benjamín, la pareja decidió separarse. A pesar de que no fue simple el vínculo, hoy en día mantienen una relación cordial por el bien de su hijo.

Al momento de su separación, la hija de Diego Maradona y Sergio vivían juntos en Europa y, por esta razón, no se supo en ese entonces los motivos de la ruptura. Diez años más tarde se dieron a conocer algunos detalles de la crisis que los llevó a distanciarse.

Al momento de anunciar su separación, Gianinna Maradona compartió una serie de mensajes a través de su cuenta de Twitter donde aclaró que ya no estaba con el Kun Agüero pero que, por el bien de Benjamín, todo había terminado en buenos términos.