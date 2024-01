El fuerte mensaje de Sofía Jujuy Jiménez a Horacio Cabak tras el enfretamiento: "Ojalá él..."

“En su momento, cuando todo esto pasó, él no tenía nada para decir, de hecho se escondió, no quiso decir nada, habrá tenido sus razones, y cuando dice que nadie salió a defenderlo o que la gente en el medio no lo cuidó, yo creo que en el medio nos conocemos todos, todos sabemos cómo nos manejamos”, comenzó su descargo Jujuy Jiménez.

Y remarcó: “Está mintiendo también porque dijo que no había vacunas, y ya estábamos en 2021, el Covid no estaba tan avanzado como en su momento, estaban habilitadas las juntadas, al aire libre, esto fue en la playa, y no fue una fiesta clandestina porque si hubiese sido clandestina yo no hubiese subido una foto”.

“Siempre que voy a un lugar es para pasarla bien, sino prefiero que no, no ir. Y me empecé a dar cuenta que eso no fluía, que había algo raro. Yo dije bueno, ya se va a acomodar, no nos conocemos, puede pasar”, continuó Sofía sobre la tensa relación laboral con Cabak.

Y recordó: “A partir de que explota, que él hace lo que hace y me grita y me trata como me trata, es que la gente me empieza a preguntar, y viene la gerencia a preguntarnos, pero a mí ni mi papá me levanta la voz, no voy a permitir que nadie me grite”.

Jujuy cerró el tema mirando a cámara y hablándole al conductor: “Para mí es un tema que me dolió mucho, me hizo muy mal, no la pasé para nada bien, porque yo respeto mucho el trabajo de todos. Todo era raro, y para mí es de verdad un tema terminadísimo. Le mando un beso grande y que ojalá él también haya aprendido de esto. Yo aprendí muchísimo, sobre todo a plantarme y a no dejar que me griten, que me maltraten, nadie, ni él ni nadie, así que aprendizaje”.

Tras asegurar haberse sentido cancelado luego de su enfrentamiento con Sofía Jujuy Jiménez, donde la modelo lo llamó maltratador en 2021, en su visita a PH, Podemos hablar, ahora Horacio Cabak volvió a referirse al tema y reveló por qué esperó tanto tiempo para salir a hablar.

“Automáticamente hay un alineamiento hacia lo que denuncia una mujer”, confió un más que sereno Horacio Cabak en diálogo con LAM, América TV, y admitió sobre su determinación al respecto: “Decidí no hablar porque todo el mundo había tomado partido por ella y poca gente salió a ponerse en mi lugar. Era un momento complicado, preferí callarme y porque yo nunca hablé mal de ninguno de mis compañeros de trabajo”.

Y tras recodar el episodio por el cual comenzaron los roces con la modelo jujeña en el programa veraniego que compartió con ella en plena pandemia, Cabak remarcó que jamás habló mal de ella ni de ningún compañero de trabajo.

"Yo nunca hablé mal de nadie, ella sistemáticamente habla mal de todo el mundo, habla mal de Juan Martin Del potro, habla mal del pelado López, habla mal de gente que tiene bajo perfil y nunca le responde, y habló mal de mi que yo nunca le respondí”, concluyó el actual conductor de La jaula de la moda.