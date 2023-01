Este viernes, en una nota con Intrusos (América TV), la capocómica insistió que seguirá haciendo de Moria, pese a la polémica decisión de la ex vedette.

"Yo no saco rédito de la imagen de Moria. En la marquesina está mi cara, los nombres de quienes me acompañan, y no pongo el nombre de ninguna de las figura que hago. Yo no hago usufructo de nadie. La gente viene al teatro y después se encuentran con Jennifer López, a Pimpinela o a quien fuere", expresó Fátima.

La One se comunicó con el programa de Flor de la V y su postura fue tajante. "¡Que me saque y ya! Hay tantas figuras.... por favor!", fue el mensaje que envió la diva.

"¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Vas a sacarla o seguir con este personaje?", le preguntó la conductora de Intrusos tras el mensaje de Moria. "En principio vamos a seguir con la obra como está. No quiero que nadie me venga a manejar mi show", argumentó Fátima.

"¿Vos estás esperando que Moria te mande una carta documento al teatro? Si no te manda, vos no la sacás", le dijo Guido Záffora a la invitada. "Chicos, la Justicia tiene cosas más importantes que esta pavada... Estamos pidiendo Justicia por casos que conmueven a todos los argentinos, ¿y vamos a meter a la Justicia en esto?", retrucó la imitadora.

"Eso no tiene nada que ver.... Todos queremos Justicia por Fernando Báez Sosa, pero le estás errando feo. Estás mezclando los temas", le respondió Karina Iavícoli a Fátima. "Yo no nombré a nadie, digo que estamos pidiendo Justicia de corazón... por un acto de buena fe", contestó la imitadora, que se mostró angustiada por la situación.

Finalmente, Flor quiso saber si continuará haciendo a Moria en el teatro. "Por el momento, vamos a hacer el espectáculo como hasta ahora. Si ella me llama, veremos... no voy a sacar conjeturas de algo que no pasó", cerró.

El enojo de Moria Casán con Fátima Florez: "Es una ridícula"

Moria Casán es una de las pocas divas de la farándula argentina que no tiene inconveniente alguno en poner en su lugar a quien sea: desde sus pares, Susana Giménez o Mirtha Legrand, hasta un o una participante de Gran Hermano 2022.

Es así que a mediados de diciembre la One le puso un hasta aquí a la imitadora Fátima Florez, quien de visita en Socios del espectáculo (El Trece) promocionaba su espectáculo teatral veraniego adelantando algunas de sus creaturas.

Todo comenzó cuando Rodrigo Lussich leyó el mensaje que Moria le envió en vivo para advertir a la actriz que no la imite: "Registró su nombre con una empresa, así que hay que monetizar el uso. Dice que le vas a tener que pagar por usar su nombre. Dijo 'tendrá que dejar una limosnita'".

Claro que reacción inmediata de Fátima Florez fue reírse y responderle a cámara, disparando: "Moria, dejate de joder, andá a laburar y ganate la plata". Al tiempo que agregó, sin tomar en serio el mensaje de la diva, "Moria es buscona y como estábamos hablando mucho de Mirtha Legrand y Susana Giménez, ella se pone celosa. (…) Le puedo cambiar una letra, y ya es Moira".

Así, Lussich leyó de manera completa la advertencia de Moria Casán a Fátima Florez: "No creo que me haga en su nuevo show. Pero siempre dice que usa mi imitación para descansar, porque ahí trabaja el público. Si me llega a hacer tendrá que dejar una limosnita".