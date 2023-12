El fuerte reclamo al aire de Juana Viale a Fredy Villarreal: "¡Que mala!"

Embed

“¿Y cómo te está yendo con eso?”, quiso saber la conductora. “Muy bien. Fue tu abuela también, la pasó bárbaro”, comentó Fredy. "A mí no me invitaron, pero no pasa nada”, acotó Juana.

La respuesta de la conductora dejó sin palabras al invitado. “Bueno, qué mala que sos, porque estás invitada. ¿Cómo salgo de esto? No manejo prensa, pero no sabía que estabas interesada tanto en mi trabajo”, fue la reacción del cómico.

“Bueno, al margen de no saber cómo salir de esto, te quiero decir que nos está yendo muy bien y te lo estás perdiendo”, agregó Fredy. “Me alegro mucho”, expresó Juana. “No, lo decís desde el rencor”, bromeó el invitado. “Noooo, jamás. No, me encanta que le esté yendo bien, de verdad”, remató la figura de El Trece y prometió ir a ver la obra.

Juana Viale disparó filosa contra Charlotte Caniggia tras su faltazo: "Qué se puede esperar..."

Después de que Charlotte Caniggia se ausentara en el primer programa de Juana Viale, la conductora lanzó un tremendo mensaje al aire para la participante del Bailando 2023.

“Cabe aclarar que nosotros estuvimos en el junket de prensa anunciamos toda nuestra ‘mesaza’ que teníamos”, comenzó diciendo Juanita. “La señorita Charlotte Caniggia no viene hoy a la mesa porque no se sentía de humor para venir”, disparó a continuación.

Acto seguido, apuntó contra el representante de la influencer. “El representante Fabián Esperón quiero decir que maltrató a toda mi producción, a todas mis productoras”, aseguró la nieta de Mirtha Legrand.

“La señorita se había comprometido a venir y no vino. Pero igual, qué se puede esperar del burro más que una patada”, disparó filosísima.