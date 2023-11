Ángel de Brito y Juana Viale se bajaron de los Martín Fierro Latino Miami: los idénticos y curiosos motivos

"La Visa te la aprueban en dos minutos, yo me bajé porque hablamos de una plata, no me mandaron los tickets, ni la reserva del hotel, ni el adelanto que había pedido", fundamentó el conductor sobre por qué se inclinó por no aceptar la propuesta laboral.

Y agregó un tanto molesto por las formas en que se manejaron desde la organización del evento: "Me pareció todo muy desprolijo y yo no me voy a ir a otro país a trabajar. Así que ahí me bajé".

En cuanto a la situación de Juana Viale, explicó que fue un caso similar al de él: "Lo mismo pasó con Juana Viale. La llamaron, se reunieron 200 veces con Nacho Viale, hasta que Nacho Viale los mandó a cagar".

"Les dijo 'vayan a producir de verdad'. No se puede ser tan amateur para producir algo internacional. Llamaron a un montón de figuras, promocionaron el evento y ahora va El Pollo y Pampita, pero ellos van a trabajar", cerró Ángel de Brito.

Los nuevos elegidos para la conducción del Martín Fierro Latino Miami

Finalmente, los conductores del Martín Fierro Latino Miami serán Carolina Pampita Ardohain y Joaquín el Pollo Álvarez, algo que anunció el animador desde su cuenta de Instagram esta semana.

"Estoy feliz de contarles que en unos días me voy a Miami a Conducir junto con @pampitaoficial los @martinfierrolatinomiami, nos va acompañar un gran equipo con gente de todo Latinoamérica, que cuando me dejen, iré contando, es el tercer Martín Fierro que vamos a hacer juntos con Carolina y seguro vendrán muchos más", indicó el Pollo en su posteo.