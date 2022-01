El fuerte reclamo de Julieta Ortega a Silvina Luna por un hombre

Julieta-Ortega-Ivan Noble-Silvina Luna.jpg Julieta Ortega, Iván Noble y Silvina Luna.

Pero como Flor no caía en la cuenta de quién hablaban, directamente le preguntó a la modelo por la cuestión. “Bueno, si se supo... Iván, pero hace mucho” reconoció Silvina Luna ante la mirada atenta de Julieta Ortega, ex mujer del músico y madre del hijo que tienen en común. Sucede que el romance de la modelo y el músico transcurrió tras la separación de Noble y Ortega, y para comienzos de 2010 ya se mostraban públicamente juntos.

Así fue que tras las tímidas palabras de la ex Gran Hermano, Julieta Ortega tomó la palabra y mirándola cara a cara disparó “Por supuesto cuando me enteré no me gustó nada, pero muchos años después la conocí a Silvina, y cuando llegué a mi casa lo llamé (a Iván Noble) y le dije ‘Estuve con Silvina Luna, es divina. Tenías razón, es divina’ y me dijo ‘¿Viste? Yo te dije’”, recordó la actriz.

En tanto, a modo de devolución de gentilezas, Luna aseguró tímidamente “Me encanta la onda que tienen ustedes dos”. Al tiempo que Julieta Ortega con mucha cancha, y con el tema ya superado, confió “Bueno, es que me separé hace mucho tiempo”.

La relación de Julieta Ortega e Iván Noble

La actriz y el cantante, por entonces vocalista de la banda de rock Los caballeros de La Quema, se conocieron allá por el año 2001. Se casaron al año siguiente y estuvieron juntos hasta el año 2009. Fruto de esa relación, fueron padres de Benito quien hoy tiene 16 años.

julieta ortega ivan noble y benito.jpg Julieta Ortega, Iván Noble y Benito, el hijo que tienen en común cuando era un nene. Hoy tiene 16 años.

Hoy por hoy, mantienen la mejor relación a pesar de haberse roto el matrimonio hace muchos años.