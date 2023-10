El fuerte relato de la madre de la ex niñera de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez: qué le pidió su hija antes de morir

La madre de Milagros, Laura Lembo, dialogó el miércoles en el ciclo A la tarde, América Tv, y explicó los motivos de la demanda en la Justicia contra Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez.

“Fueron toda la primera juntas con Agustina y se fueron reencontrando al tiempo. Mi hija ha estado en varios episodios de internaciones y operaciones. La enfermedad de mi hija viene de larga data y en abril de 2021 partió a Italia con ella”, explicó Laura sobre la crítica situación de salud que atravesó su hija.

Embed

Y remarcó: “Yo en varias oportunidades intercambié palabras con ellos mediante WhatsApp y el señor futbolista me agredió bastante y yo le dije: ‘Vos sos padre, nunca vas a juzgar a una madre o un padre por lo que hacen’”.

"Milagros estuvo lúcida en todo momento y con mucho amor. Todos pueden decir cómo era. Ella no se podía trasladar y Agustina me decía: te la tenés que llevar. Ella tenía dos catéteres en su vientre y un tumor de grandes dimensiones, era muy riesgoso trasladarla en ese momento", recordó.

Y siguió: “Nunca hemos querido hablar. Todos los periodistas locales o que nos han querido hablar o al abogado, le pedimos no decir absolutamente nada porque tenemos una vida, tenemos donde comer y trabajamos. Simplemente continuamos el juicio que inició mi hija y que nos dijo que continuáramos".

"No hay ningún otro trasfondo. Nosotros no somos conocidos, los conocidos son ellos. Nosotros ya tenemos otra vida con un perfil totalmente distinto al de esta gente”, cerró Laura Lembo.

lautaro martinez comunicado.jpg

El fuerte descargo de Agustina Gandolfo, la esposa de Lautaro Martínez

“Decidí guardar silencio por mucho tiempo por respeto a una familia que jamás lo tuvo con nosotros. Pero no voy a permitir que ensucien a la mía. Asumimos a una persona que ya estaba enferma, amiga de toda la vida, hasta que lamentablemente no pudo trabajar más porque su enfermedad no se lo permitió", comenzó el comunicado de Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez.

"Después de hacer mucho por ella y su familia, desde hacernos cargo de sus pasajes para que vengan, ayudar a encontrar camas en el hospital cuando estaba colapsado, ayudar con su tratamiento, con el alojamiento de su familia a la cual tuvimos que CONVENCER para que vengan a cuidar a su hija que estaba muriendo", continuó.

Y aclaró: "Después de darlo todo esperaron a que su hija esté por morir y que no esté lúcida para intentar sacarnos dinero y aprovecharse de la situación, no solo eso si no que después de su muerte siguieron insistiendo y les salió muy mal, no podía ir de otra forma".

"Ahora después de que salga la sentencia donde no pudieron sacar ni un euro porque no correspondía, porque nuestra ayuda, GRAN AYUDA se la dimos a ella cuando tuvimos que hacerlo, sacan esto para intentar ensuciarnos?? Qué clase de persona hay que ser para intentar aprovecharse de la muerte de un hijo para sacar plata??? Asco familia Lizzola - Lembo. A trabajar !!!!", finalizó indignada.