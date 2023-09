El fuerte y valiente relato de Guillermo Barrios sobre el abuso que sufrió de niño

“Yo fui abusado por un pariente cercano”, admitió con mucha valentía Guillermo. Y siguió en su crudo relato: “Muchos lo saben ya. Y no lo cuento para victimizarme ni para que piensen que me pasaron todas, aunque me pasaron todas y tuve una vida jodida...La cuestión es que abusaron de mi cuando era chico. Y esto es para las víctimas de hoy, que están del otro lado. Para los padres, tutores, tíos...Cuando a mí me abusan, me abusa un hombre, familiar, heterosexual y que no se drogaba”.

“Quiero que quede claro que la adicción, si bien es malísima, no tiene nada que ver con la perversión. Ni con la elección sexual, porque a veces se confunden estos abusos con eso: no es una elección sexual, es una perversión. Que nada tiene que ver con la adicción. Esta gente es enferma. Y viola todo. Te viola de pies a cabeza y te deja una marca de por vida”, continuó con la voz casi quebrada.

Y remarcó: “Hay mamás que están al lado de sus hijos y hacen lo que pueden y hay otras que no. Por eso, lo que pido es que estén atentos en los colegios y en las casas, porque los chicos de alguna manera hablan. No fue mi caso, porque no pude. Pero los chicos hablan. Y, si bien no somos los mismos, porque nunca vamos a ser los mismos, podemos de alguna forma ser felices, que es un estado que se siente de a ratos”.

Barrios contó cómo su agresor ejercía presión sobre él para que no contara lo que sucedía: “La frase era: ‘¿Quién te va a creer a vos?’, ‘La mariconcita sos vos’. Porque yo siempre fui así, ni malo ni bueno, fui yo. Amanerado o cómo sea, era yo. Entonces era: ‘Mirá que si hablás, nadie te va a creer...’. Entonces, hay que estar muy atentos. Porque los chicos no pueden mentir. Podemos mentir de chiquitos con mentiras piadosas, pero no en una cámara gesell frente en una pericia. Es imposible que un niño pueda sostener ese relato”.

“Esto no lo cuento con ningún interés aparte. Simplemente, para que del otro lado me escuchen. Porque sigue existiendo esto, estas mierdas siguen existiendo. Estos tipos son enfermos. Todo abusador, es un hijo de la mierda. Y merece perpetua. Con los chicos no, nunca, en ninguna situación. Así que estén atentos en casa, en los colegios. Si tienen un compañerito o la madre de un compañerito te cuenta algo, accionen. O, por lo menos, pregunten. Porque no se pueden quedar solos. Ya bastante solos estamos en ese abuso permanente”, cerró con coraje Guillermo Barrios.

El periodista Guillermo Barrios fue dado de alta tras haber estado al borde de la muerte: las imágenes

A mediados de julio, el periodista Guillermo Barrios fue internado de urgencia peleando por su vida. La noticia surgió del interior de sus compañeros de Gossip, Pilar Smith y Leo Arias, quienes primero al aire y luego en sus redes, compartieron la preocupación por el estado de su colega que apenas un día antes había compartido con ellos el programa de Net TV.

El panelista se descompensó debido a un severo cuadro de neumonía bilateral. Debido a la gravedad de su estado, los médicos tuvieron que sedarlo y colocarlo en la unidad de cuidados intensivos del Sanatorio Finochietto, donde tuvo que ser asistido con respiración artificial.

Durante los primeros días su cuadro fue crítico y sus familiares y amigos pidieron cadenas de oración por su recuperación. Pero afortunadamente Guillermo decidió dar pelea, los médicos hicieron su trabajo y los rezos y plegarias llegaron a destino.

El milagro llegó y, casi un mes después, este martes le dieron el alta al periodista que pronto podrá volver a trabajar.