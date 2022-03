El furibundo y misterioso mensaje de Rocío Marengo

Sucede que para el 14 de febrero, el día de San Valentín, vale decir 11 días antes, también había dejado en las redes otro misterioso mensaje que sugería un posible nueva crisis con Eduardo Fort. Allí había asegurado "No quiero escuchar el te lo dije.... Por favor. Yo creí que iba a poder!!! Perdón!! Me lastimé mucho!! Yo no lo merecía! "Ya no quiero escuchar más!!! Quiero ser feliz!!! No quiero que me opaquen lo que con tanto esfuerzo logré!!! Quiero paz y amor!.

Ahora, hace apenas unas horas volvió a disparar “Vossssss! Hablando de mí???? Hablando de gente que quiero??? La 'perfil bajo' que no pierde oportunidad para salir en la prensa, jajaja. No habla más porque no le ponen el mic”, arrancó Marengo con artillería pesada. Y cerró con un filosísimo “La señora de los velorios encontró sucesora, jaja. Cholulaaaa!!!. Si querés que te conozcan un poco más, puedo contar tu comportamiento con menores o con los maridos de tus amigas”.

Marengo posteo.jpg El furioso mensaje de Rocío Marengo de las últimas horas.

Karina Antoniali, la ex de Eduardo Fort, reacciono a la explosión de Marengo

Desde que Rocío Marengo blanqueó su romance con Eduardo Fort la ex del empresario la tomó de punto. Karina Antoniali no la puede ni ver y siempre le recriminó cosas en los medios.

Así en septiembre de 2021, tras la explosión de Rocío en ShowMatch contra su novio, a quien señaló por no apoyarla en su carrera, Karina aprovechó para tirarle un palito.

El año anterior, en plena etapa de cuarentena estricta, Karina volvió al ruedo denunciando a Marengo de violar el aislamiento, algo que Eduardo se ocupó de desmentir. Para Rocío, esa defensa fue mucho más tibia de lo que esperaba y el martes por la noche, en su ataque de furia, también lo dijo en cámara.

"El tiempo pone a cada uno en su lugar, a cada reina en su trono, a cada payaso en su circo", escribió la ex del empresario con quien tiene tres hijos: Macarena, Pietro y Angelina.

post karina antonale.png El posteo de Karina Antoniali, la ex de Eduardo Fort, contra Rocío Marengo durante 2021.

En 2019 Karina acusó a su ex de ser infiel y de usar a Marengo como un 'objeto'. Los idas y vueltas fueron muy mediáticos pero hace un tiempo las cosas se habían calmado.