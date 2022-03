El furioso descargo de Brenda Asnicar tras el escándalo por el que casi va presa en Miami

Asnicar Ubfal Intrusos captura.jpg Laura Ubfal y Florencia de la V en Intrusos (América TV) comentando el tenso momento vivido por Brenda Asnicar en un bar de Miami tras pedirle su identificación para venderle alcohol.

Además agregó que luego de un intercambio de palabras con la gente del bar, habría aparecido un agente de policía: "El manager del restaurante le reiteró que no podían venderle alcohol. Finalmente, Brenda se calmó, entendió todo y tuvo suerte que no terminó presa".

Pero Ubfal sumó que todo este mal momento se conoció porque "El mesero escrachó a la actriz en Instagram, donde contaron la situación y revelaron que la actriz y cantante había mandado mensajes para pedir un descuento a cambio de posteos en sus redes".

Qué dijo Brenda Asnicar del escándalo del bar en Miami

Así fue que, calmadas un poco las aguas, Brenda Asnicar salió a explicar lo sucedido y dejar sentado su enojo por lo trascendido. Es por eso que desde sus historias de Instagram habló y contó su versión de los hechos desmintiendo. "No es mi estilo responder a quienes que por un punto de rating o simplemente para causar daño, mienten sobre mi persona. He aprendido a tolerar y perdonar porque no me interesó nunca 'alimentar' esta forma perversa de participar de un juego mediático al que no pertenezco", comenzó enérgica y visiblemente enojada.

Al tiempo que continuó asegurando que "Todo tiene un límite y este viernes me encontré en una situación sumamente incómoda y agraviante al ver y escuchar en algunos programa dedicados al espectáculo -luego replicado en las páginas web de otros medios- una historia insólita, falsa e injuriosa sobre lo que me sucedió el día jueves 24 de marzo en un restaurante de Miami".

brenda asnicar descargo.jpg El descargo de Brenda Asnicar desde sus redes sociales después del escándalo protagonizado en un bar de Miami.

Según relató Asnicar "Ese día fui con una amiga a tomar algo a un bar de la Avenida Collins. Nos pidieron el documento para vendernos una copa de vino, así son las normas en USA y está muy bien. Pero no les sirvió el documento argentino que portaba para mostrar en estos casos y me pidieron el pasaporte que no llevaba conmigo por motivos obvios de seguridad. Sí tenía fotos del mismo y también el registro de conducir y otros documentos que acreditan mi identidad, mi mayoría de edad, y otros datos personales".

Y explicó que "A partir de allí todo se tornó raro y con mi amiga nos sentimos maltratadas y discriminadas, ya que no parecían darle el mismo trato al resto de los consumidores del lugar. Pedimos hablar con el responsable del bar y, ante la negativa, preguntamos el nombre de la persona cuya actitud discriminatoria provocó la situación para dejar asentada una queja por el maltrato recibido, pero se negaron", concluyendo así su descargo.