El furioso descargo de Cata tras sus picantes dichos sobre Gran Hermano 2022: "No busqué caerle bien a todos"

Ante los cuestionamientos, María Laura remarcó su postura: "La nota fue una reflexión. Yo, gracias a esto, me estoy construyendo mi local, ni loca vivía de los medios. No es algo que me gusta. Esto me sirve solo para crecer en lo mío, como estoy haciendo".

cata.jpeg

La ex GH se dirigió a un hater, que no empatizó con su descargo. "Si en vos no generé nada, no es mi problema. Yo no busqué caerle bien a todos. Y me banco cualquier cosa que pueda opinar una NN, porque eso sos vos para mí, pero sí con mi hija no se pueden meter, eso es una falta de respeto, pero bue... Solo alguien decadente puede hablar de la salud de mi hija", sentenció.

En diálogo con este portal, Cata resaltó que considera que ya no es funcional para el reality y, por eso, hoy no está en los diferentes programas de Telefe. "Somos descartables. En un momento todos éramos jugadores y todos les servíamos de la misma manera, pero ya no", finalizó.

Internaron de urgencia a Cata, ex participante de Gran Hermano 2022 y hay preocupación: "Se va"

En diciembre, María Laura Álvarez, más conocida como "Cata" de Gran Hermano 2022, fue eliminada del reality, con el 52,80% de los votos, mientras que Daniela Celis quedó segunda con el 47,20% de los votos.

En las últimas horas, la ex GH preocupó a sus seguidores porque contó que tuvo que ser internada de urgencia debido a que estaba con fuertes dolores en el cuerpo.

cata.jpg

La Cata compartió una imagen en la cama de un centro médico, mientras recibía suero. “El dolor se va con una sonrisa, con un poco de suero”, escribió en dicha publicación.

Finalmente, la ex GH reveló que tiene que ser operada porque tiene cálculos en la vesícula. "Estuvo internada porque tenía cólicos muy fuertes", precisó su pareja, Soledad, a PrimiciasYa.