Cata habló de su estado de salud y responsabilizó a Gran Hermano: "Somos descartables"

"El dolor se va con una sonrisa. Con un poco de suero", escribió en las historias de Instagram con un par de emojis junto a una fotografía. En la imagen se puede observar a María Laura recostada en la camilla recibiendo suero, pero con una gran sonrisa.

Y en diálogo exclusivo con PrimiciasYa, Cata habló por primera vez sobre su estado de salud y responsabilizó a Gran Hermano al realizar duras declaraciones contra el ciclo de Telefe.

"Estoy mejor pero debo cuidarme, la semana próxima deben realizarme una cirugía para que no se vaya a mayores el problema. Pero estoy bien, tratando de cumplir con lo que tengo que hacer pero sin dejar de cuidarme, tal como lo indico la doctora. Todo lo que se manifiesta en el cuerpo es por algo", comenzó diciendo la ex GH.

La Cata Gran Hermano 2022

Cata contra Gran Hermano 2022: "Te borran cuando no armás bardo"

Luego manifestó su tristeza por el desplante que siente que le hacen desde la producción del reality: "Hay un vacío muy grande que se les hace a algunos participantes... Solo se vende a algunos, a otros se los deja en el olvido. Tenes que generar puterio y salir a matar o morir para que te den un espacio. Y lamentablemente es asi. Es lo que vende".

"No todos somos iguales, y todos tenemos gente que nos quiere y gente que no nos quiere, todos pusimos en juego lo mismo cuando ingresamos a la casa, pero eso no se ve. Hay gente que como participantes nos quiere o no, hay de todo, pero te borran cuando no armás bardo", remarcó Cata.

"Nosotros tenemos contrato hasta el final del programa, pero después por dos años es como que dependemos de ellos. Pero somos descartables. En un momento todos éramos jugadores y todos les serviamos de la mima manera, pero ya no. Y todo esto te afecta, todo afecta a todo", cerró Cata, dolida con el ciclo que conduce Santiago del Moro.