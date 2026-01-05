Tini Stoessel y Rodrigo de Paul encienden el verano con postales soñadas desde el Caribe
La cantante y el futbolista disfrutan de unas vacaciones paradisíacas en el Caribe y revolucionan las redes con postales cargadas de amor, complicidad y felicidad, que no tardaron en volverse virales entre sus millones de seguidores.
5 ene 2026, 18:00
Tini Stoessel y Rodrigo de Paul encienden el verano con postales soñadas desde el Caribe
Tini Stoessel y Rodrigo de Paul volvieron a confirmar que están atravesando un gran momento personal y sentimental. En pleno arranque del 2026, la cantante y el futbolista eligieron el Caribe como destino para desconectarse de la rutina y compartir unos días de relax absoluto que, como era de esperarse, explotaron en redes sociales.
Después de un año cargado de trabajo y con su tour Futttura en pleno desarrollo, la Triple T se tomó un respiro bien merecido junto al campeón del mundo y un grupo íntimo de amigas. Desde allí, Martina compartió un carrusel de imágenes que rápidamente se volvió viral.
“Con mis personas preferidas”, escribió la artista en Instagram, acompañando postales donde se la ve sonriente, relajada y con un look renovado: pelo más rubio, piel dorada por el sol y una presencia que no pasó desapercibida entre sus millones de seguidores.
Pero sin dudas, la imagen que más comentarios despertó fue una escena cargada de ternura y complicidad. En medio del mar, Tini aparece arrodillada frente a Rodrigo de Paul, conversando cara a cara, mientras él la escucha con atención, agachado frente a ella. Un momento íntimo, natural y profundamente romántico que hizo suspirar a los fans.
Como suele ocurrir cada vez que la cantante comparte imágenes de su vida personal, los seguidores no dejaron pasar ningún detalle. En las últimas semanas, Tini había atravesado una intervención programada vinculada a sus implantes mamarios y, tras la publicación de las fotos, algunos usuarios comenzaron a especular con posibles retoques estéticos. Sin embargo, la artista optó por no hacer mención al tema y enfocarse en mostrar su felicidad.
Entre paisajes paradisíacos, amor a flor de piel y una conexión que traspasa la pantalla, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul volvieron a demostrar que, lejos del ruido y las versiones, eligen disfrutar del presente… y compartirlo con quienes los siguen desde siempre.
Por qué habrían postergado el casamiento Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
En octubre, los rumores sobre una posible boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul fueron en aumento y se instalaron con fuerza en el mundo del espectáculo. Incluso había trascendido que la pareja ya tenía definida una fecha concreta: el 20 de diciembre de este año. Según esas versiones, el lugar elegido para la celebración sería Exaltación de la Cruz, lo que alimentó aún más las especulaciones.
Sin embargo, la historia dio un giro inesperado. De acuerdo con la información que comenzó a circular, la cantante y el futbolista habían decidido postergar sus planes de casamiento y trasladar la fecha para algún momento de 2026, desactivando así las versiones que daban por hecho el enlace antes de fin de año.
La primicia fue revelada por Juli Argenta en LAM (América TV), el ciclo que conduce Ángel de Brito. Al aire, la panelista fue contundente: "No se casa el 20, que era un rumor instaladísimo, y se pasa para el año que viene. Para mí la fecha estaba bien, pero para el próximo año. No hay invitaciones ni nada por ahora“.
En la misma emisión, Yanina Latorre aportó más detalles sobre los motivos detrás del supuesto cambio de planes. Según explicó, Tini estaría enfocada en reorganizar su vida personal y logística, ya que planea mudarse de su propiedad en Nordelta hacia San Isidro, mientras al mismo tiempo cumple con una intensa agenda de shows y compromisos profesionales en el país.