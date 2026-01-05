Tini Stoessel y Rodrigo de Paul encienden el verano con postales soñadas desde el Caribe

Como suele ocurrir cada vez que la cantante comparte imágenes de su vida personal, los seguidores no dejaron pasar ningún detalle. En las últimas semanas, Tini había atravesado una intervención programada vinculada a sus implantes mamarios y, tras la publicación de las fotos, algunos usuarios comenzaron a especular con posibles retoques estéticos. Sin embargo, la artista optó por no hacer mención al tema y enfocarse en mostrar su felicidad.

Entre paisajes paradisíacos, amor a flor de piel y una conexión que traspasa la pantalla, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul volvieron a demostrar que, lejos del ruido y las versiones, eligen disfrutar del presente… y compartirlo con quienes los siguen desde siempre.

Tini y Depaul Caribe 1

Tini y Depaul Caribe 2

Tini y Depaul Caribe 3

Tini y Depaul Caribe 4

Por qué habrían postergado el casamiento Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

En octubre, los rumores sobre una posible boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul fueron en aumento y se instalaron con fuerza en el mundo del espectáculo. Incluso había trascendido que la pareja ya tenía definida una fecha concreta: el 20 de diciembre de este año. Según esas versiones, el lugar elegido para la celebración sería Exaltación de la Cruz, lo que alimentó aún más las especulaciones.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado. De acuerdo con la información que comenzó a circular, la cantante y el futbolista habían decidido postergar sus planes de casamiento y trasladar la fecha para algún momento de 2026, desactivando así las versiones que daban por hecho el enlace antes de fin de año.

La primicia fue revelada por Juli Argenta en LAM (América TV), el ciclo que conduce Ángel de Brito. Al aire, la panelista fue contundente: "No se casa el 20, que era un rumor instaladísimo, y se pasa para el año que viene. Para mí la fecha estaba bien, pero para el próximo año. No hay invitaciones ni nada por ahora“.

En la misma emisión, Yanina Latorre aportó más detalles sobre los motivos detrás del supuesto cambio de planes. Según explicó, Tini estaría enfocada en reorganizar su vida personal y logística, ya que planea mudarse de su propiedad en Nordelta hacia San Isidro, mientras al mismo tiempo cumple con una intensa agenda de shows y compromisos profesionales en el país.