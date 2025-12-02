Maxi López despejó dudas sobre MasterChef Celebrity y dejó pistas sobre su futuro profesional

El conductor también lo consultó sobre su continuidad en MasterChef Celebrity: "Te vas y te reemplaza Yanina (Latorre en MasterChef Celebrity). ¿Volvés?". López fue claro: "Me voy, tengo ir a Suiza, pero vuelvo. Sí, vuelvo".

De esta manera, Maxi López dejó abierta la puerta a nuevos proyectos en televisión y confirmó que seguirá ligado al ciclo que lo tiene como una de sus figuras.

Embed

Qué dijo Maxi López sobre la China Suárez y Mauro Icardi

Maxi López estuvo como invitado exclusivo en SQP (América TV), donde mantuvo una extensa charla con Yanina Latorre. En medio de la entrevista, uno de los momentos más picantes llegó cuando se tocó el tema de Mauro Icardi y la China Suárez.

El exfutbolista se mostró distendido y con buena onda hacia la conductora, en sintonía con esta nueva etapa “post divorcio” de Wanda Nara. Con esa actitud relajada, respondió sin vueltas a cada una de las consultas que le hicieron en el programa.

“¿Le darías a la China Suárez?”, lanzó sin filtro Yanina, quien incluso debió repetir la pregunta después de que López intentara esquivarla con un largo rodeo. “Me gusta… como baja la música”, contestó él entre risas, haciendo referencia al trabajo del musicalizador del ciclo.

Con un tono más serio, Maxi agregó: “Yo debo ser un poco anticuado, pero me pasa como cuando decían ‘la mujer de un amigo tiene bigote’. Está claro”. De esa manera dejó en claro que no le gusta opinar sobre la actriz que desde hace años es motivo de conflicto con Wanda.

Fue entonces cuando Latorre lo llevó a hablar directamente de la relación que la China mantiene con Icardi desde hace un año. “Creo que se encontraron… te lo digo desde la vereda de enfrente. Se complementan, son tal para cual”, expresó López con sinceridad.

Aun así, la incómoda pregunta seguía flotando en el aire, y Majo Martino volvió a insistir: “¿Le darías a la China Suárez?”. Esta vez, Maxi eligió cerrar el tema con una respuesta contundente y personal: “Para mí, mi Daniela es diez veces más”, dijo, dando por concluida la discusión.