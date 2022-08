El gesto romántico de Paco Amoroso tras la confirmación de su noviazgo con Adriana Aguirre

Embed

"¿Quién es? ¿Cómo te llama?", indagó la conductora. "Se llama Francisco, pero le digo Paquito o Paquirri", añadió Aguirre, que no pudo evitar sonrojarse por la situación.

Aunque, al principio, quiso jugar al misterio, la ex vedette terminó contando todo sobre el hombre en cuestión: "Es más chico que yo. Tiene 25 años... ¡y está fantástico! Es una experiencia nueva. Jamás estuve con alguien tan joven. Es la primera vez".

Paco Amoroso sorprendió a sus seguidores luego de la confirmación de su noviazgo con Adriana Aguirre

Tras la confirmación de su noviazgo con Adriana Aguirre, Paco Amoroso tuvo una idea muy original. El joven recibió un audio de la ex vedette y se le ocurrió hacer un remix.

En su cuenta de Instagram, el referente de la música urbana compartió la grabación que le envió la rubia: "Todo el mundo está hablando de un romance entre vos y yo. Me pregunta, me preguntan y me preguntan. ¿Lo debo negar?".

Paco usó ese audio, le sumó una música de fondo y comenzó a armar lo que será -al parecer- su próximo material. Todo parece indicar que la relación va sobre rieles, pese a las críticas por la diferencia de edad. (ella tiene 70 y el 25).