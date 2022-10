Peluca Brusca se la jugó ¡Y le declaró públicamente su amor a Laurita Fernández!

Peluca Brusca - movil Nosotros a la mañana - captura.jpg

Fue allí cuando Peluca Brusca se la jugó y subió la apuesta: “Mirá, yo le tengo una fe bárbara. Así que si vos le tenés fe y todos los que me conocen le tienen fe, yo la tengo también. Cuando estás con alguien y todas las charlas tienen algo en común… Viste que a veces hay esa especie de competencia cuando los dos trabajan de lo mismo o en televisión, y en mi caso no siento que sea así”.

“Creo que me complemento. Me encanta que ella me diga ‘Pelu, esto no está bien’, o ‘¿por qué no sumamos esto?’. Y a mí me encanta decirle ‘dale para delante’, o ‘fijate esto’. Si eso funciona y todos sabemos el rol que ocupamos, buenísimo. Nuestra relación laboral no cambia, sí a veces es medio raro cuando sentís que querés darle un beso o tocarla porque al lado están tus compañeros de laburo”, concluyó el productor y nuevo novio de Laurita Fernández completamente enamorado.

El regalo sorpresa de Peluca Brusca a Laurita Fernández: "Sos muy hermoso"

Desde hace varias semanas se sabe del acercamiento sentimental que nació entre Laurita Fernández, ya separada de Nicolás Cabré, y Claudio Peluca Brusca, productor del programa Bienvenidos a bordo, El Trece.

Lo cierto es que hace poco antes de oficializar la relación, aparecieron fotos y video de los dos juntos en la noche por la zona de Pilar y donde se los ve bien enamorados, según adelantó la cuenta de Twitter EjercitodeLam.

"Amor en el aire”, se expresó con algo del material sobre el tema. En las imágenes se los ve a los dos cenando y acompañados por amigos. La conductora y el histórico productor del ciclo del Trece parece que están a full. “Llegaron a los chapes”, detallaron.

El domingo, tras la consagración de Boca Juniors como campeón de la Liga Profesional, el productor de Bienvenidos a bordo compartió un pícaro mensaje en su cuenta de Twitter, donde sin nombrarla incluiría a la conductora, también hincha del club Xeneize.

"Mejor fin de semana Imposible!!! Y además nuestro primer campeonato Juntos! Además somos Bosteros Sí", expresó feliz Peluca en la red social del pajarito.

Y en la mañana de lunes, en medio del clima de festejo por la consagración de Boca Juniors como campeón, Peluca sorprendió a Laurita Fernández con un regalo en la radio donde trabaja: le hizo llegar la camiseta oficial del club Xeneize.

"La mejor sorpresa que me llegó a la radio... Peluca, sos muy, muy, hermoso", comentó ella en sus historias de Instagram luciendo feliz su nueva casaca. Están a full y así lo demuestran en público.