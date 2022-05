El gesto de Rusherking, que enterneció a La China Suárez

image.png

Después de las palabras de él, La China compartió en su Instagram una imagen, donde está abrazada junto a Rusherking.

En las últimas horas, en sus historias, la actriz colgó un video, en el cual está artista acariciando un gatito.

Embed

La China es amante de los animales y, a juzgar por esas imágenes, Rusherking también.

Al parecer, esa sensibilidad del joven por los gatitos habría deslumbrado a la actriz.

image.png

¿Cómo se conocieron Rusherking y La China Suárez?

En su visita a PH: Podemos hablar, Rusherking contó cómo fue que conoció a La China Suárez, su nueva pareja.

"Nos conocimos en una fiesta. Nos estuvimos mirando toda la noche y nos hacíamos los boludos. Yo no sabía si avanzar, soy muy respetuoso y no me gusta pasarme. Veníamos hablando, pero no teníamos mucha confianza. Ahí no avanzamos. Pero después empezamos a hablar", reveló el cantante en el ciclo de Telefe.

Rusherking precisó que fue en una entrega de premios en España, donde pudieron conocerse mejor. "Yo fui a Madrid. Y ahí la vi. Después volvimos a la Argentina y seguimos hablando", sentenció el joven.