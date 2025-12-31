El explosivo pacto entre Wanda Nara y Claudia Ciardone para destruir a Martín Migueles

Y agregó: "Me parece muy raro lo que hizo Wanda de subir una foto medio hot de su marido rodeado de niños, después la borró. Ella siempre fue mediática pero me parece que está entrando en terrenos bastante extraños. Ya veníamos del maní de Icardi, ahora esto, dale...".

A lo que Adrián Pallares le indicó: “Y Ciardone... ¿cómo entra acá? La verdad que yo que soy viejo me huelo a Wanda detrás de Ciardone, no sé por qué. No voy a decir eso, es mucho... pero me huelo a Wanda detrás…”.

“Te da un Flavia Miller a vos, ¿no?”, apuntó picante Ángel en ese mismo sentido, en referencia a la tercera en discordia que apareció entre la conductora Susana Giménez y su entonces marido Huberto Roviralta allá por 1998. “Tal cual, tal cual”, le respondió el conductor de Intrusos.

“Y de Wanda puede venir cualquier cosa. ¿Viste que Ciardone es otro perfil? Está en otra, no anda en estas cosas y a mí me llamó la atención. A mí lo que me pasa particularmente es que Wanda, la China y toda esta cosa me tiene harto, me pasa a mí como que todo el año estuvimos con este tema y ya está es insoportable, que vengan temas nuevos”, cuestionó contundente Ángel de Brito.

Embed

La prueba clave de la fuerte crisis entre Wanda Nara y Martín Migueles

Pese a mostrarse románticos desde las playas de Punta del Este, la relación entre Wanda Nara y Martín Migueles habría quedado en jaque tras conocerse el testimonio de Claudia Ciardone y tras un significativo detalle que salió a la luz.

En medio del silencio mediático de Migueles y Wanda sobre este tema, un gesto contundente llamó la atención de todos: la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) dejó de seguirlo en Instagram.

La inesperada señal virtual fue interpretada por muchos como la confirmación de una crisis que ya venía gestándose y que habría terminado de estallar tras la irrupción de Ciardone y el desgaste del vínculo que apenas lleva unos meses.

Estos llamativos movimientos desde las redes sociales y el silencio de los dos alimentan aún más las versiones de un fuerte distanciamiento. ¿Comienzan el 2026 separados?