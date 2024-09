El gran debut del Cantando 2024: qué participantes se presentarán en la primera gala

En medio de la gran expectativa al comienzo del certamen, se conoció cuáles serán los primeros famosos en demostrar sus cualidades en el canto.

Cantando 2024 presentacion oficial.jpg

Quienes abrirán la pista este lunes serán Coti Romero y su partenaire Matías Acosta, Agustín Chachete Sierra con Marcela Rubido y Walter Alfa Santiago junto a Manu Perin.

"Estoy contenta, me encanta el formato, fui participante del Bailando y hay algo de eso que a mí me divierte. Fui jurado, he transitado desde adentro y me divierte ahora estar como conductora, me encanta", expresaba Florencia Peña en charla con PrimiciasYa tras firmar su contrato como conductora del programa junto a Marcelo Tinelli.

Sin duda será una noche especial con el gran regreso del Cantando 2024 por la pantalla de América Tv, certamen que este año contará con novedades en sus reglas.

cantando 2024.jpg

El drástico giro en las reglas del Cantando 2024

Cada vez falta menos para el debut del Cantando 2024. El famoso certamen vuelve a la pantalla chica por América TV con la conducción de Flor Peña.

Alfa, Coy, la hermana de Furia, Brenda Di Aloy, Nenu López, Martín Coggi, Agustín 'Cachete' Sierra, Camila Lattanzio, Lolo Poggio, La Gata Noelia, Cristian U, Roberto Peña, Matías Alé, Juan Otero, entre otras figuras se enfrentarán en el competencia.

En LAM, Pepe Ochoa -que también será participante del certamen- anticipó que se viene un gran cambio en las reglas del Cantando 2024.

"Me contaron en La Flia que en el tercer ritmo, el jurado va a elegir los temas de los participantes", señaló el panelista del ciclo de Ángel de Brito.

Este año, los participantes deberán superar las exigencias de un jurado potente, conformado por Marcelo Polino, Milett Figueroa, Nacha Guevara y Flavio Mendoza.