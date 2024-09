El drástico giro en las reglas del Cantando 2024

En LAM, Pepe Ochoa -que también será participante del certamen- anticipó que se viene un gran cambio en las reglas del Cantando 2024.

"Me contaron en La Flia que en el tercer ritmo, el jurado va a elegir los temas de los participantes", señaló el panelista del ciclo de Ángel de Brito.

Este año, los participantes deberán superar las exigencias de un jurado potente, conformado por Marcelo Polino, Milett, Nacha Guevara y Flavio Mendoza.

Antes del debut del Cantando 2024, Millet Figueroa contó cómo está su relación con Marcelo Tinelli

A días del gran comienzo del Cantando 2024 (América TV), la modelo y pareja de Marcelo Tinelli, Milett Figueroa, habló en exclusiva con Primicias Ya sobre su rol como jurada en el certamen de canto y de su relación con el productor.

"Queremos ver esos talentos, esas voces prodigiosas o no tan prodigiosas", comenzó diciendo la peruana sobre el show que comenzará el próximo lunes, con la conducción de Florencia Peña.

"Me pasan muchas cosas por dentro, siento que lo voy a disfrutar mucho. Siempre hay nervios y cositas de entusiasmo interiormente, pero creo que se va a disfrutar un montón. Cada vez que me meto en un proyecto, me meto de cabeza. Estoy ansiosa", señaló entusiasmada y agregó sobre los participantes: "Me tengo que meter a estudiar la vida de todos. Está bueno enterarse de lo que hizo cada uno y de que no hizo también".

Luego, ante la consulta sobre si el participante Juan Otero podría recibir algún tipo de favoritismo por ser el hijo de Peña, Milett aseguró: "No, no creo que tenga favoritismo. Es lo mismo que digan que yo estoy ahí por Marcelo. Eso no le quita el talento al chico. Hay que sacar esos estigmatismos. También uno merece demostrar lo que sabe hacer".

Por otro lado, la modelo se refirió a las distintas versiones de crisis de pareja que circularon en el último tiempo. "Escucho por un lado algo, después escucho una teoría por el otro lado, todo escucho. Llega a un punto en el que dices 'es una locura esto'. Hay que relajarse y soltar, porque uno tiene que vivir su vida", afirmó.

También la exparticipante del Bailando habló de las repercusiones que genera en Perú: "Ellos están super atentos a todo. Están ahí a pesar de que yo esté en otro país, siempre se comenta mucho, y les agradezco un montón eso también, porque es atención finalmente".

Por último, la actriz reveló divertida quién cocina mejor, ella o Tinelli. "Él es perfecto en las pastas. Se podría decir que no he probado una pasta como la que hace él. Él es minucioso con cada cosa, con cada tiempo de la pasta. Yo alguna vez le he cocinado, pero él lo hace, yo la pienso más", expresó.