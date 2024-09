El guiño de Benjamín Vicuña a Pampita que anticipó la dura crisis con Roberto García Moritán

Lo que más sorprendió fue el motivo: una infidelidad del economista con una periodista política. “Ella ha perdonado muchas infidelidades en el pasado”, aseguró el conductor, dejando entrever que Pampita ya no soporta más.

Los fanáticos están enloquecidos. Tras años de escándalos y rumores, ahora se vuelve a hablar de un posible regreso entre Pampita y Benjamín Vicuña. Yanina Latorre comentó: “Esto es un dejavu para ella”.

Mientras que Marixa Balli agregó: “Nunca se sabe lo que quiere un hombre…”. El escándalo se reavivó al recordar un episodio en los premios Martín Fierro del año pasado, cuando Benjamín Vicuña dejó a todos boquiabiertos al dedicarle unas palabras de amor a Pampita.

“Cuando Vicuña le dedicó ese mensaje fue un momento inolvidable. Nos gustó porque sería como un lindo cierre después de tanto quilombo”, dijo Ángel de Brito.

No solo las palabras de Vicuña hicieron eco, sino que también provocaron el enojo de Roberto García Moritán que, al parecer, “salió hecho una furia”. Según los panelistas, el empresario no pudo disimular su incomodidad al ver cómo su esposa recibía con una sonrisa el halago de su ex pareja.

pampita roberto garcia moritan 3.jpg

La llamativa opinión de Angie Balbiani acerca de la crisis entre Pampita y Roberto García Moritán

Esta semana Pampita y Roberto García Moritán quedaron en el ojo de la tormenta cuando comenzaron a circular fuertes rumores acerca de una crisis que podría derivar en el fin del matrimonio.

Ante la incertidumbre, y dado que la modelo no dio declaraciones al respecto, en LAM, América TV, fueron en busca de una de sus mejores amigas, quien reconoció que algo estaba ocurriendo en la pareja.

“Escuché que él respondió que no era cierto. Me encantaría decirte que tengo la posta, no la tengo y no la sé. Todo lo que te diga van a decir que es mentira, pero no la sé”, aseguró la panelista Angie Balbiani.

A su vez, explicó que aun no habló con su amiga del tema y deslizó: "Mañana la veo. Si me hacés la nota a la tarde no te lo voy a decir porque es mi amiga. Lo que pasa es que garpa que no estén bien. La realidad es esa. Es más divertido ir por el costado”.

“Jamás dije algo de Carolina, este trabajo es muy efímero y las amistades son más duraderas. Siempre trato de cuidar mis vínculos. No sé qué paso, ahora ya me empezó a generar intriga a mí. Claramente, algo fuera de lo habitual está sucediendo”, declaró.