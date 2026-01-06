El contundente posteo de Daniela Christiansson tras el regreso de Maxi López a la Argentina

Después de acompañar a su mujer Daniela Christiansson en el parto de su segundo hijo en Suiza, Maxi López debió regresar rápidamente a la Argentina para continuar con las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) y sumarse al streaming de Olga.
Mientras tanto, la modelo sueca —mamá de Elle y ahora también de Lando— decidió expresar públicamente su cariño con un gesto que enterneció a sus seguidores. A través de sus historias de Instagram, compartió un mensaje especial para el ex de Wanda Nara y publicó una foto inédita de los primeros tiempos de la pareja.
Sobre esa imagen, tomada muchos años atrás y en la que ambos aparecen sonrientes, Daniela escribió: "Amour de ma vie", dejando en claro la emoción que atraviesa en este nuevo capítulo de su vida familiar.
Pero no fue lo único. También subió otra historia con una captura de pantalla de la entrevista que Marley les realizó en Por el mundo (Telefe), y acompañó la publicación con un emoji de corazón rojo y la frase: "Cómo te extrañamos".
De esta manera, Christiansson mostró que, aunque la distancia los separa momentáneamente, el vínculo con López atraviesa un presente pleno, marcado por la llegada de su segundo hijo y por gestos de amor que hablan por sí solos.
Marley viajó hasta la elegante ciudad de Ginebra, en Suiza, y allí Maxi López decidió mostrar por primera vez su hogar familiar, en medio del gran momento que atraviesa gracias a su participación en MasterChef Celebrity.
Durante una charla íntima y exclusiva, el conductor de Por el mundo (Telefe) aprovechó para preguntarle a Daniela Christiansson sobre su relación con Wanda Nara, la ex mujer de su esposo.
En ese instante, fue el propio López quien tomó la palabra y explicó con sinceridad cuál era el motivo por el que nunca quiso que Daniela mantuviera un vínculo cercano con su ex pareja.
"La relación con Wanda, ¿bien? ¿La conocés?", le consultó Marley a la modelo sueca. La madre de Lando y Elle respondió: "Bien pero no la conozco. Nos vimos en las fiestas". Maxi agregó enseguida: "Dos o tres veces en las fiestas familiares de los chicos", mientras Daniela aclaró rápidamente: "Porque Maxi siempre había querido una distancia".
Entre risas, el exfutbolista reforzó su postura: "A Wanda hay que tener una cierta distancia, es recomendable, porque sino viste la tenemos acá con nosotros. Está bueno a veces la cercanía por los chicos pero un poquito de distancia".
Con firmeza, López resumió: "Nos hemos cruzado alguna que otra vez en los cumpleaños de los chicos más que nada, pero bien, lo justo y necesario".
Ante esa explicación, Marley intervino y le señaló a Daniela: "Es genial que ahora se lleven bien todos porque vos sos parte de la familia y los chicos te adoran también".