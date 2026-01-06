El contundente posteo de Daniela Christiansson tras el regreso de Maxi López a la Argentina

De esta manera, Christiansson mostró que, aunque la distancia los separa momentáneamente, el vínculo con López atraviesa un presente pleno, marcado por la llegada de su segundo hijo y por gestos de amor que hablan por sí solos.

Por qué Maxi López nunca quiso que Daniela Christiansson tenga relación con Wanda Nara

Marley viajó hasta la elegante ciudad de Ginebra, en Suiza, y allí Maxi López decidió mostrar por primera vez su hogar familiar, en medio del gran momento que atraviesa gracias a su participación en MasterChef Celebrity.

Durante una charla íntima y exclusiva, el conductor de Por el mundo (Telefe) aprovechó para preguntarle a Daniela Christiansson sobre su relación con Wanda Nara, la ex mujer de su esposo.

En ese instante, fue el propio López quien tomó la palabra y explicó con sinceridad cuál era el motivo por el que nunca quiso que Daniela mantuviera un vínculo cercano con su ex pareja.

"La relación con Wanda, ¿bien? ¿La conocés?", le consultó Marley a la modelo sueca. La madre de Lando y Elle respondió: "Bien pero no la conozco. Nos vimos en las fiestas". Maxi agregó enseguida: "Dos o tres veces en las fiestas familiares de los chicos", mientras Daniela aclaró rápidamente: "Porque Maxi siempre había querido una distancia".

Entre risas, el exfutbolista reforzó su postura: "A Wanda hay que tener una cierta distancia, es recomendable, porque sino viste la tenemos acá con nosotros. Está bueno a veces la cercanía por los chicos pero un poquito de distancia".

Con firmeza, López resumió: "Nos hemos cruzado alguna que otra vez en los cumpleaños de los chicos más que nada, pero bien, lo justo y necesario".

Ante esa explicación, Marley intervino y le señaló a Daniela: "Es genial que ahora se lleven bien todos porque vos sos parte de la familia y los chicos te adoran también".