El hijo de Piñón Fijo explotó indignado: "Nadie prohibió nada"

Embed

"Fabián no la esta pasando bien. Él se separó de su mujer y, a partir de ahí, perdió toda relación con sus hijos, Jere y Sol. Y, desde que pasó todo esto, Sol, la mamá de Luna, no lo quiere ver", detalló Pablo Layús en Intrusos (América TV).

El periodista también reveló que Piñón aún no conoce a León, el bebé de su hija. "Sol fue mamá hace poco. Nació León y Piñón aún no lo conoce", añadió.

piñon-fijo-2022.jpg

Por último, Layús indicó que, por el momento, el artista no quiere hacer declaraciones sobre este conflicto. "Me dijo que prefiere no hablar, pero sé que está muy mal y la última opción que le queda es ir por la vía judicial para poder ver a sus nietos", cerró.

La firme reacción de Jeremías, el hijo de Piñón Fijo

Después del posteo de Piñón Fijo, Jeremías -el hijo del artista- estalló de indignación en Instagram. "Es realmente muy duro y triste recibir tantos insultos, maltratos, opiniones y veredictos sin ningún fundamento real. Les juro por lo que más quiero que las cosas no fueron así. Nadie prohibió nada a nadie. Y si así él lo sintió, creo que había y hay muchos caminos para conseguir su supuesto objetivo, ver a su nieta”, comenzó diciendo.

jeremiaspiñonfijo.JPG

El joven indicó que su padre debería tener otra actitud antes de hacer un descargo en las redes. "Es tan simple como agachar la cabeza y llamar por teléfono o golpear una puerta. Y eso nunca sucedió. Le pareció mucho mejor la idea de subir una foto del rostro de una criatura de cinco años. Obviamente, asegurándose de tapar y cuida el suyo. Hoy su defensa es que 'se le fue de las manos'. Eso sí decidió comunicarlo puertas adentro, en privado", añadió.

image.png

Jeremías sostuvo que, tras el posteo de Piñón, él y su hermana fueron duramente criticados. "Con esto no busco que dejen de insultarnos y castigarnos, porque sé perfectamente que seguirá sucediendo, solo que al momento de hacerlo piensen que hay otra campana, otra versión de los hechos, totalmente distinta a la que se está exponiendo", siguió.

"No se queden con el título de que estamos enojados porque 'papá se separó de mamá'. Hemos perdonado cosas realmente importantes, y lo seguiremos haciendo", agregó.

image.png

Por último, el joven recordó que su padre siempre le recriminó que popularidad que tienen se la deben a él. "Quizás la agresión se desvía para otro lado, como que todo lo que tenemos se lo debemos a él, que sin él no sería nadie. Eso siempre nos lo dejó en claro. Así que lo tenemos súper presente", sentenció.