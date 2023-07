El hombre que llevó a L-Gante a la cárcel rompió el silencio: la amenaza que le hizo el cantante

"Elián pasó el límite. Una cosa es que digan que fue cosa de barrio... pero él no tiene porque venir a mi casa a amenazarme o amenazar a mis hijos", agregó.

Embed

Torres también cruzó al padre de L-Gante. "Estoy podrido que hable el padre de Elián, que me conoce, que yo iba de joda con el hijo... no tiene nada que hablar el padre de mí y de mi familia, porque se tiene que lavar la boca", exclamó.

El hombre volvió a tomar distancia del artista. "La única vez que subí al auto de Elián fue cuando me secuestró, que fue y amenazó a mi familia con arma", enfatizó.

"Con un arma no es de macho. Me amenazó desde adentro del auto con un arma, con otro más que no se quien es y tiene tatuajes como él", recordó.

Por último, Torres reveló cuál fue la amenaza que recibió de L-Gante. "Que no me tengo que meter con La Mafilia y la 420, que yo no soy nadie", sentenció.

l-gante.jpg

Se filtró un escandaloso audio que pone en jaque la libertad de L-Gante

Esta semana en DDM (América TV), el periodista Martín Candalaft contó detalles de dos audios, que fueron presentados en la Justicia, y podrían poner en peligro la inminente prisión domiciliaria de L-Gante.

En las grabaciones, una persona muy allegada al cantante le ofrece plata al denunciante para que retire la denuncia por privación ilegal de la libertad, amenazas y tenencia de estupefacientes.

"Alguien que está codo a codo con Elían Valenzuela le manda mensaje a esta persona, a través de un intermediario, para que baje la denuncia", explicó el columnista de policiales.

"¿Y un audio sirve como prueba?", preguntó Mariana Fabbiani. "Se hace una pericia para comprobar si la voz en el audio es efectivamente de la persona que lo manda. Si esto es así, puede complicar la prisión domiciliaria de L-Gante", remarcó Candalft.

Embed

El periodista mencionó que hay algo muy llamativo en la causa: "Esta causa es rara por donde se la mire. Los denunciantes primero dicen una cosa y después lo cambian. Los testigos dicen una cosa y después cambian. De hecho, hay una mujer, que es testigo, que un principio dijo: 'yo lo vi a L-Gante con un arma'. Y ahora sddó y dijo: 'al final, no era un arma, la persona se subió voluntariamente al auto y no fue un secuestro'".

Antes de pasar el material, Candalaft reveló quién es el autor del audio: "Este audio es de Luis Ibañez que, por un intermediario, se lo manda a Gastón Torres, la víctima, y le ofrece plata".

"Vamos a escucharlo a Gastón. Hacé una reunión con Gastón. Decile que voy a hablar bien. Lo hacemos en el departamento tuyo. Le doy una mano con lo que sea. Arreglamos un número. Avisale qué onda, si quiere", dice Ibañez en la grabación. "Gasti escuchá el audio y borralo, te lo paso en confianza", expresa el intermediario, en diálogo con el denunciante.

Al finalizar, Candalaft indicó que esta prueba en contundente. "Esto se presentó ahora. Lo consigue ahora la Justicia. Y es importante por la domiciliarai que le tienen que dar a L-Gante porque uno de los motivos para no darle ese beneficio es porque podría entorpecer la causa. Esto claramente es entorpecer la causa. Ofrecerle dinero a alguien para que cambie su posición es entorpecer la causa", concluyó.