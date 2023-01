El hotel de los famosos 2: el video a puro chape entre Marian Farjat y Fede Barón en un lugar especial

Marian Farjat y Fede Barón chape - el hotel de los famosos 2.jpg El segundo día dentro de El hotel de los famosos 2, Marian Farjat y Fede Barón ya chaparon y algo más en la suite especial.

Así los participantes que se ficharon mutuamente desde que llegaron y entablaron conversación en algunos lugares del hotel situado en Cañuelas. En tanto, apenas el segundo día ya consumaron su pasión en la suite especial y tras ello él intentó invitarla a dormir juntos. En tanto, cuando Farjat deslizó que dormiría en su cama, Fede Barón se lamentó.

Asimismo en el back de El hotel de los famosos 2, donde los participantes exponen sus experiencias diarias frente a la cámara, Marian Farjat beboteó a full. "¡Fede me persigue por toda la casa! ¿Qué quiere? ¡Ya está! ¿Está enamorado o qué?", deslizó la ex GH asegurándose el protagónico del primer romance de esta segunda edición del reality.

Charlotte Caniggia quiere irse de El hotel de los famosos 2: el motivo

Tras el ingreso a El hotel de los famosos 2 y revelar que su único objetivo dentro del reality es ganar plata, Charlotte Caniggia vuelve a ser noticia pero esta vez por sus ganas de irse del programa a dos días de su inicio.

Al segundo día de comenzado el ciclo, la mediática dejó en claro su deseo de abandonar producto del cansancio físico que le generan las competencias. "¿Por qué te querés ir?", le preguntó Rocío Marengo. A lo que Charlotte Caniggia reconoció: "Ah, es muy duro esto bolu.. Mirá, tengo frío, no como".

charlotte caniggia 1.jpg Charlotte Caniggia quiso renunciar el segundo día luego de su ingreso a El hotel de los famosos 2.

"Bueno tranqui, abrigate, ponete un buzo", trató de darle fuerza la modelo a su compañera. “Ustedes están todos re bien. Es un montón, bolu…, no es lo mío me parece. No tengo ni energías para la competencia. Me gusta limpiar, pero tampoco limpio 80 casas. Hay muchas cosas que no me gustan”, explicó Charlotte.

Y luego ante cámara argumentó: “Tengo ganas de irme, no pensé que iba a ser tan duro. Creo que no es lo mío. No puedo pensar ya, no tengo voz, estoy cansada".