El hotel de los famosos: Alex Caniggia llegó a la final tras eliminar a Walter Queijeiro

Así, tras superar a Queijeiro el hijo de Mariana Nannis reconoció la dureza de la competencia tras acarrear carretillas con arena en medio de obstáculos varios. “No daba más, Chino”, reconoció Alex Caniggia y advirtió que ya no van a poder decirle que “nunca agarró una pala”. Asimismo se mostró feliz al asegurar: “La verdad me encantó. Pensé que no iba a dar pelea Walter, pero casi me come. Pero bueno, Walter, fui mejor y te re cabió”.