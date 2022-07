El hotel de los famosos: La pelea era con Walter Queijeiro, pero Martín Salwe se la agarró con Locho Loccisano

Así, en pleno juego de un particular memotest con las caras de todos los participantes del programa la cosa venía reñida. Y mientras todos daban indicaciones, de repente Queijeiro le gritó furioso “¡No, no, no! ¿¡Por qué no me hacés caso!?” a Salwe por un error cometido. Pero Martín reaccionó, fiel a su estilo, “Paremos un segundo, chicos. Es un memotest, mirá si me vas a gritar ‘bolud...’, ‘pelotud...’”, le paró el carro el locutor al periodista deportivo.