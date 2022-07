El hotel de los famosos: así fue la última noche de Alex Caniggia y Martín Salwe

Embed

En la mesa, Martín destacó que su rival logró llegar hasta esta instancia por ser un gran estratega. "Alex es una persona inteligente y que tiene muchas herramientas para estar donde está", destacó.

Por su parte, Alex también expresó qué rescata de su contrincante. "Es un crack. Llegó hasta acá por él", resaltó.

En la habitación, los dos finalistas se mostraron relajados y confiados de cara al desafío que los enfrentará. ¿Quién ganará?

Matilda Blanco y su paso por El hotel de los famosos

A mediados de mayo, Matilda Blanco fue una de las figuras de la primera temporada de El hotel de los famosos (El Trece). La asesora de imagen entró en el reality junto a Alex Cannigia, Rodrigo Noya, Imanol Rodríguez, Leo García, Walter Queijeiro, Chanchi Estévez, Martín Salwe, Pato Galván, Silvina Luna, Militta Bora, Majo Martino, Sabrina Carballo, Lissa Vera, Kate Rodríguez y Melody Luz.

Pese a las peleas, los escándalos y los debates que se generaron en las redes, Matilda asegura que el programa le permitió mostrar otra faceta de su personalidad. "Me gustó la experiencia. En mí caso, fue una oportunidad para que me vieran de otra manera. Pude romper con mi personaje de crítica de moda", explicó.

Matilda Blanco recuerda su paso por El hotel de los famosos

Con respecto a los cuestionamientos que tuvieron que enfrentar algunos de sus ex compañeros tras su paso por el reality, la experta en moda manifestó: "No se puede borrar con el codo lo que escribiste con la mano. No pusieron palabras en nuestra boca que no dijimos. Lo que se vio, sucedió. Si uno se pasa, puede pedir disculpas".

En ese sentido, Matilda indicó que se llevó una enorme desilusión con Chanchi Estévez y Martín Salwe, dos de los participantes más polémicos dentro de El hotel de los famosos.

"Conocí gente a la que no quiere volver a ver. Chanchi, al principio, me apoyó, pero después observé cosas que no me gustaron de su personalidad. A Martín lo conocía de antes y me dejó un sabor amargo. En el reality encontré otro Martín. Tenía actitud rara, que no sé si tenía que ver con sus miedos, su inseguridad o con generar pequeños momentos de maldad", señaló.

¿Su favorito para ganar? Alex Caniggia. "Me gustaría que ganara Alex. Es un amor de persona, es un tipo divertido y educado. Ha competido fantásticamente. Se merece ganar", finalizó.