El hotel de los famosos definió su primer ingreso del repechaje

Militta Bora primera reingresante.jpg Militta Bora, la primer reingresante a El hotel de los famosos tras el rescate de los integrantes del equipo de huéspedes.

“Militta, tus cinco días en el hotel ya quedan atrás. ¡Bienvenida oficialmente como integrante de El Hotel de los Famosos! Ya están en el hotel y sos la protagonista de esta noche”, anunció el Chino Leunis frente a todos los famosos en competencia. Al tiempo que la cantante, tan inocente como cuando entró al comienzo del juego, confesó su emoción por el gesto de los huéspedes. “Me emociona mucho. En un punto como que me quedo shockeada porque me elijan”, aseguró.

En tanto, luego el conductor de El hotel de los famosos informó cuáles fueron los tiempos logrados en el laberinto para saber a las duelistas de la H pare definir el segundo ingreso. Así, anunció que Mónica Farro logró el mejor tiempo, quedando en segundo lugar Lissa Vera. De manera que la gran favorecida de la noche fue Militta al ser salvada, ya que de lo contrario hubiera quedado afuera del reality.

Picante cruce entre el Turco García y Chanchi Estévez en El hotel de los famosos

El viernes se vivió una jornada intensa en El hotel de los famosos, El Trece, ya que los participantes eligieron cara a cara quién ingresa de nuevo al reality.

En una charla grupal, El Chanchi Estévez no estuvo de acuerdo con lo expresado por El Turco García minutos antes y lo dejó en claro: "Era un buen momento para que cada uno diga cosas más lindas, aunque no estoy de acuerdo para nada con lo que dijo El Turco".

chanchi estevez.jpg Turco García y Chanchi Estévez, los ex futbolistas dentro de El hotel de los famosos (El Trece).

Y el ex futbolista fundamentó: "Me parece una persona copada pero me parece que hubiese estado bueno para decir otras cosas y no utilzar este tiempo para tirar algunas indirectas o queriendo instalar cosas".

"¿En qué no estás de acuerdo, Chanchi? En la vida sos como sos acá, vos lo sabes. Creo que la gente no cambia, es como es", le explicó su colega. "Esto es un juego donde hay estrategias y cada uno puede decir lo que quiera, yo creo que no soy nada que ver a la vida, tengo cosas, después es un juego. No comparto esa opinión", se defendió Estévez.