La terrible reacción de Militta Bora cuando le preguntaron por Daniel Osvaldo

Todo eso pasó en abril de 2015 pero se esfumó a los pocos día y no de la mejor manera: Militta denunció a Daniel por violencia y las cosas se pusieron muy tensas entre ambos.

Ahora que la rubia volvió al medio fue consultada al respecto pero no lo tomó nada bien. "Chicos, me rompe las pe… Pasaron mil años y tuve 20.000 novios. Es como que yo les pregunte algo de hace 10 años. No es que tuve una familia o me casé. Fue uno más en el río…", expresó furiosa.

"Pasemos a otro tema, no quiero hablar de eso", pidió. "¡¿Qué tiene que ver acá?! Estamos hablando del Hotel y los mensajes. No quiero hablar. Pasaron mil años. Esa pregunta es medio antigua. No es todo drama que siempre te escribe un ex”, explicó.

Luego le preguntaron por su vínculo con Chano y exclamó enojada: "Yo vine acá a hablar del Hotel. SI quieren hablar de temas personales les paso el teléfono de mis abogados".

Embed

La insólita y polémica comparación de Dalia Gutmann sobre Militta Bora

Transcurrida la primera semana de El hotel de los famosos, la nueva apuesta de las noches del Trece, este viernes llegó el primer debate televisivo sobre el reality antes de la primera eliminación, que tiene como nominadas a Kate Rodríguez y la extravagante Militta Bora. Allí fue la humorista Dalia Gutmann, quien oficia de una de los cuatros panelistas, quien irrumpió desde el comienzo del programa apoyando a la ex de Chano Moreno Charpentier.

Así, en medio de la apertura del ciclo de debate, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes están a cargo de la conducción, pidieron a sus compañeros las primeras sensaciones, y Dalia fue la primera en tomar la palabra. "Soy fanática y tengo la camiseta puesta por Militta Bora, y va a llegar a la final. La amo", gritó la panelista de El debate de El hotel de los famosos.

Militta Bora, la favorita de Dalian Gutmann para ganar el reality que repartirá 10 millones de pesos como premio.

Al mismo tiempo, la actriz que tanto reniega de la televisión pero que ahora está trabajando en ella agregó sobre Militta Bora medio en tono de burla: "Es mi favorita. Me encanta que no haya entendido el juego. Me siento identificada".

En ese momento uno de los conductores acotó irónico "no entendió las matemáticas", mientras que Gutmann intentó entender el accionar de su favorita, quizás pensando cuál hubiera sido su reacción: "Se empecinó con Kate Rodríguez. Se nubló, cuando odiás mucho te nublás". Pero lo más insólito fue cuando la mujer de Sebastián Wainraich aseguró que Milita "Es nuestra Madonna argentina". Dicho esto, que cada uno saque sus propias conclusiones...