El hotel de los famosos: el comentario lapidario de Kate Rodríguez tras la salida de Silvina Luna

“Todas las personas que estaban ahí abrazándola estaban robando cámara”, afirmó.

Kate indicó que hubo quienes la criticaron por no haber tenido una conducta solidaria con Silvina. Sin embargo, ella reveló que se acercó a la ex GH y le preguntó por su salud.

“Chachi, Alex, Slawe no estuvieron cuando ella se sentía mal. Y ellos mismos, cuatro horas antes, estaban planeando votarla. Yo tuve una conversación con Silvina momentos antes de que pasara eso y le dije 'che, ¿estás bien?', sentenció la diosa dominicana.

Silvina Luna dejó El hotel de los famosos por su salud

Silvina Luna dejó El hotel de los famosos, El Trece tras recibir los resultados de unos estudios médicos que se realizó y que no le dieron bien. Desde hace unos días se especulaba con esta posibilidad que abandone el programa.

"Tengo que salir. Me dieron los niveles elevados así que me voy a ir a internar ahora para que me nivelen", le explicó la rosarina a sus compañeros.

Y agregó conmovida: "No quiero llorar, igual estoy acostumbrada ya a esto, son episodios que tengo cada tanto. Pensé que acá lo iba a poder sostener".

"Estoy bien acá, gracias chicos, no quiero hacer un drama de esto", explicó la actriz. Silvina aceptó el consejo médico tras los últimos resultados de los análisis y tomó la decisión de retirarse del reality.