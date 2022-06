La furia de Sabrina Carballo tras quedar eliminada de El hotel de los famosos: "Siento una frustración..."

Lissa Sabrina h final.jpg Lissa Vera y Sabrina Carballo en la repetición del final de la prueba que definió la eliminación de la ex de Estévez de El hotel de los famosos.

“Siento una frustración que pensé que no iba a sentir. Me siento re frustrada. Estoy enojada así que prefiero no decir nada”, expresó Sabrina Carballo cuando los conductores de El hotel de los famosos quisieron saber sus sensaciones mientras Lissa Vera intentaba no romper en llanto al quedar nuevamente en carrera por los 10 millones de pesos.

captura participantes el hotel de los famosos.jpg Chanchi Estévez decidió renunciar a El hotel de los famosos (El Trece) luego de la eliminación de Sabrina Carballo frente a Lissa Vera.

Esta situación desencadenó inesperadamente en la renuncia de Chanchi Estévez que hizo saber la injusticia, según él, aplicada a su ex novia. “Fue una injusticia total lo que pasó. Considero que nunca se revisó nada cuando hubo muchas injusticias en muchos juegos. Yo abandono el certamen”, anunció el ex futbolista. “A ustedes dos muchísimas gracias por la posibilidad, por el respeto, a todos, me llevo un cariño muy grande, pero yo me voy del certamen”, concluyó.

Embed

Chanchi Estévez cumplió su palabra y se fue de El hotel de los famosos

Sabrina Carballo quedó eliminada de El hotel de los famosos, El Trece, y Chanchi Estévez, indignado y quien había sido duramente sancionado por su broma a Gabriel Oliveri, decidió renunciar al reality.

“Bronca, qué sé yo, es un juego, ustedes saben lo que tienen que hacer”, dijo Sabrina Carballo ya consumada su eliminación.

“Fue una injusticia total lo que pasó. Considero que nunca se revisó nada cuando hubo muchas injusticias en muchos juegos, yo abandono el certamen”, intervino Chanchi Estévez.

chanchi estevez 3.jpg La despedida de Chanchi Estévez de sus compañeros de la familia en El hotel de los famosos, tras renunciar.

“A ustedes dos muchísimas gracias por la posibilidad, por el respeto, a todos, me llevo un cariño muy grande, pero yo me voy del certamen”, agregó el ex futbolista a modo de despedida.

Y sobre su firme postura de irse, Estévez remarcó frente a cámara: “Esta es mi manera de reivindicarme con ella”. El ex futbolista se fue despidiendo con un abrazo y palabras a cada uno de sus compañeros.