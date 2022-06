Sabrina Carballo ventiló la estrategia de Locho Loccisano en El hotel de los famosos

Embed

Carballo se metió en la polémica por el maltrato que se vio entre los participantes y que generó tanto debate en las redes. "No es bullying. Estábamos ahí porque queríamos y porque todos cobramos un sueldo", sostuvo.

De todos modos, la actriz indicó que los problemas de convivencia sí existían. "Es difícil convivir tres meses con gente con la que, a lo mejor, no querés estar", remarcó.

Al referirse puntualmente a Locho Loccisano, Carballo aseguró: "Locho hizo un personaje. Me acuerdo que cuando entró me dijo 'acá garpan los malos y las víctimas'".

Cuando le preguntaron por el debate de si estaba o no guionado el programa, la actriz indicó : "Me doy cuenta que mostraron mis reacciones, pero no mostraron lo que las generaba. No está guionado, pero si hay un trabajo de edición. No se mostró todo".

Por último, Carballo reveló que no volvería a participar de un formato similar. "Lloré como nunca en este programa. No volvería a entrar a un reality así. ¡Ni loca!", sentenció.

La contundente definición de la mamá Locho Loccisano sobre El hotel de los famosos

Mónica Meroni, la mamá Locho Loccisano, rompió el silencio en LAM y habló de la polémica en torno al acoso que recibió su hijo, después de sufrir una ataque de pánico, en El hotel de los famosos.

"Me llamaron de la producción para tranquilizarme porque estaba preocupada. Me descompuse cuando se puso mal", contó la mujer en el programa de Ángel de Brito.

La mamá del notero expresó que nada de lo que ocurre en el reality está guionado. "Lo que vimos es lo que existió. No hay nada inventado", remarcó.

Mónica destacó que Locho decidió entrar al Hotel de los famosos "para cumplir su sueño". "Es muy valiente. Resistió para poder trabajar como artista", sentenció.