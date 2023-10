El impactante parecido entre Romina Malaspina y su hermana menor que dejó atónitos a sus seguidores

romina y julieta malaspina.jpg

Julieta Malaspina tiene casi 69 mil seguidores en Instagram y se define como "creadora de contenido". Además, es dueña de una marca de ropa.

Las fotos de la cena de las hermana Malaspina tuvo miles de likes y comentarios en los que se destacaba el parecido entre ambas: “Dos gotas de agua”, “Son iguales” y “Me mata el parecido”, entre otros.

romina y julieta malaspina 2.jpg

Las provocativas fotos que Sofía Clérici le envió a Romina Malaspina: "Me quiso levantar"

Después de que se conocieran las fotos de Sofía Clérici con el exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, en un yate en Marbella, la participante del Bailando 2023, Romina Malaspina hizo una fuerte revelación sobre la modelo en el ciclo Estamos Okey (América TV).

Los conductores Pampito y Guido Záffora le preguntaron a Malaspina sobre una llamativa situación que vivió con Clérici en un restaurante de la Costanera.

“Tuve una situación muy particular ahí”, comenzó diciendo. “Quería que nos vayamos juntas. Me quiso levantar”, recordó la participante del ciclo de Marcelo Tinelli, quien contó que estaba festejando en el lugar el cumpleaños de una amiga.

“Primero me hizo enviar un champán a la mesa, y después, cuando fui al baño, ¡zácate!, estaba ahí”, detalló. “Me empezó a hablar para que nos vayamos juntas y como que fue muy imprevisto para mí. No es que no me gustan las chicas, pero no me gusta que me encaren así”, agregó.

“Después me estaba yendo, y en el estacionamiento me dio un pico. Fue un poco incómodo porque no estaba pactado. Me robó un beso, casi un chape”, reveló Romina.

Luego, para corroborar la historia, Záffora se acercó a Malaspina y ella le mostró los mensajes, fotos y videos que le envió Clérici. “Hola, hermosa, somos vecinas. ¿Estás en Nordelta?”, leyó el conductor.