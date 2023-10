Sofía Clérici cruzó con todo a Romina Malaspina y lanzó una picante acusación: "Que cuente..."

A la modelo no le gustaron las declaraciones de Romina y salió al cruce. En su cuenta de Twitter, Sofía citó un artículo con las declaraciones de la ex GH y acotó: "Ya que sacan una nota así: que cuente que ella me preguntaba qué hacía después del restó...".

En dicho posteo, la morocha compartió una captura de un mensaje que, tiempo atrás, le envió a la sensual rubia.

"A ver querida que te pasa que hablas de mi? Porque no contas las cosas como son, que vos me mandabas mensajes por Instagram también esa noche del año pasado después de recibir la botella de champán que un amigo mio les mando… Por qué no contas que vos me preguntaste a mi que hacíamos después… dios como se nota que querés cámara”, le decía Sofía a Romina en ese mensaje.

Revelan fuertes detalles de un romance fallido de Sofía Clérici con un futbolista: "Lo dejó por pobre"

Sofía Clérici está en boca de todos luego de que se conocieran fotos y videos de ella con Martín Insaurralde en un yate de lujo, con el cual recorrieron Marbella. Ese material generó un revuelo enorme. De hecho, por el escándalo, el referente kirchnerista tuvo que renunciar a su cargo como jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires.

En Socios del espectáculo (El Trece), la periodista Mariana Brey recordó que la modelo tuvo un romance fallido con un reconocido jugador. "Lo dejó por pobre", reveló la integrante del programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

“Él era de mandar muchos mensajes privados. Cuando ella se entera quien es él, ella lo deja, la cosa no prospera, porque se da cuenta que no tiene mucho sustento económico”, detalló.

En 2014, el affaire entre Sofía y el jugador en cuestión sale a la luz por posteos que ella sube a sus redes. "Basta de estúpidos...!! Venía aguantando en no hacer esto, pero me cansé, Matías Defederico ocupate de su familia", escribió en ese entonces.

Aparentemente, la modelo desconocía el vínculo que Matías tenía con Cinthia Fernández. "No pretendo cámara ni nada con esto. Jamás mandé a todos los que me hablan al frente, pero Matías me cansó", remarcó en ese momento.