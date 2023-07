El impactante relato de Dani La Chepi: la charla clave con su hija, que la llevó a tratar la ansiedad

Después de una larga ausencia, la humorista reapareció y reveló que sufrió de depresión y ansiedad. "No me gusta mentir, no iba a inventar algo, no me parece ningún crimen. Es algo que nos pasa a un montón de personas y no hay que tener miedo de pedir ayuda, a la palabra ‘psiquiatra’, ‘psicólogo’, ‘terapia’, ‘medicación’. Me parece que cuando es necesario, es necesario”, expresó.