El impactante video de Daniel Osvaldo, infraganti, tras su separación de Gianinna Maradona

"Con chape incluido", titularon el material que se publicó en una historia de Instagram, de un Daniel Osvaldo a los besos, a pocos días de romper con la hija de Diego Maradona.

Gianinna Maradona confirmó su separación de Daniel Osvaldo

La bomba estalló durante las primeras horas de este año, cuando trascendió una supuesta acalorada discusión que habría roto la pareja de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo recién instalados en Estados Unidos, con el inicial objetivo de pasar las fiestas allí todos juntos. Desde ese entonces las partes no habían hablado al respecto hasta ahora. Porque fue la menor de las Maradona quien confirmó hace unas horas lo que era vox populi: su separación del ex futbolista devenido en cantante el pasado 24 de diciembre, a poco de aterrizar en Miami.

Así es que en medio de una incesante ola de rumores que hablan desde ese entonces de peleas, escándalos e infidelidades, Gianinna Maradona decidió romper el silencio y confirmar la separación diciendo lo suyo, en una carta de despedida que le envió primero a Daniel Osvaldo y luego compartió a través de sus historias de Instagram. "Para siempre vas a ser este abrazo. Y los que no están en una foto... Si bien lo sabés, y amamos ser lo que nadie entendía, ni van a entender, como lo dijimos mil veces! Saluuuuuu' por eso", fueron las primeras líneas de su despedida.

En tanto siguió con su adiós, con sabor a amarga tristeza de su parte, asegurando "Al ser dos personas públicas hoy necesito sacarme la mochila de mierda que nos quieren hacer cargar porque ambos sabemos que no nos pertenece. El 24 elegimos distintos caminos, pero eso no quita que yo siempre esté de tu vereda de la vida. Yo soy eso. Lo que sean los demás no corre por mi cuenta ni por la tuya!".

"Se feliz hoy, mañana y siempre! Yo prometo que también!. Allá vamos 2022 y a los mil años más también les hablo. La grandeza de lo simple que el rebuscado nunca va a entender ni aceptar. Si vos ya sabés todo, lo que crea el resto me chupan los dos huevos que no tengo. Con quien quieras, con quien necesites, con quien elijas! Avanti Stone! La vida es una y sólo dejás lo que fuiste, no lo que pretendiste ser!", agregó Gianinna Maradona luego evidentemente molesta por los inevitables comentarios públicos.

Y ya como frase final, dejó sentada su posición frente a la prensa, los seguidores y los detractores que no se cansan de opinar sobre si vida privada: "La opinión es de todos, la vida es mía!".