Salieron a la luz los detalles del excéntrico regalo de la China Suárez a Mauro Icardi por su cumpleaños
El delantero celebró sus 33 en un clima súper cercano, acompañado por sus colegas del Galatasaray, sus afectos y su novia. Aquí, los detalles del cumpleaños especial que la China Suárez preparó para Mauro Icardi.
20 feb 2026, 10:52
Salieron a la luz los detalles del excéntrico regalo de la China Suárez a Mauro Icardi por su cumpleaños
Ayer, jueves 19 de febrero, Mauro Icardi cumplió 33 años y a pesar de los constantes escándalos de los que suele ser parte protagonista con Wanda Nara en la vereda de enfrente, esta vez el futbolista dejó todos los dolores de cabeza de lado y se entregó de lleno al festejo que le preparó su actual pareja, Eugenia China Suárez, en el frío invierno turco.
En tanto, este viernes fue Gustavo Méndez quien detalló en La mañana con Moria (El Trece) cómo fue que la actriz sorprendió al delantero del Galatasaray apenas horas después de que su hermano Guido Icardi expusiese algunas internas que la familia arrastra desde que sus padres se separaron hace ya muchos años.
“Ella le hizo un posteo romántico con una selección de fotos muy tierna. En redes la bastardearon porque fue un posteo corto, ¿pero quién mide el amor con una serie de fotos en Instagram?”, comenzó describiendo el periodista.
Al tiempo que detalló: “Ellos fueron a cenar, tuvieron una salida de novios con una cita romántica", si bien especificó que "fue a la noche porque durante el día Mauro tuvo el festejo con el club. La cena fue solos, sin los hijos, sin amigos y sin familia”. Fue allí que el panelista remarcó que los hijos de la actriz actualmente se encuentran en Turquía con ellos debido a que Benjamín Vicuña esta ocupado rodando la película Felicidades junto a Griselda Siciliani y Adrián Suar.
“La China, fiel a su estilo, le hizo esta carta en redes que fue romántica. Si bien no me dijeron qué le compró, sí me informaron que le mandó a hacer algo personalizado pensado específicamente para él”, sumó Méndez -quien tiene llegada directa a la actriz-. Asimismo, recordó que para el día de los enamorados -este 14 de febrero- Mauro le hizo un regalo más que especial al remarcar que “él le mandó a hacer una cartera exclusiva”, algo que al parecer la China tiene en común con la ex del rosarino -Wanda Nara-: su afición por las carteras de lujo.
Cuál es el filoso posteo de Wanda Nara le habría dedicado a la China Suárez
Luego del fuerte ruido que provocó su sorpresivo cara a cara con Guido Icardi, hermano de Mauro Icardi, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena virtual. Cuando parecía que el escándalo empezaba a bajar, la empresaria encendió nuevamente las alarmas con un gesto que no pasó inadvertido entre sus seguidores con un punzante posteo que muchos aseguraron estaría dedicado a su enemiga, Eugenia China Suárez.
En esta oportunidad, la conductora de MasterChef Celebrity(Telefe) apeló a sus historias de Instagram para compartir un mensaje que rápidamente fue leído en clave de indirecta. Sin nombrar a nadie, pero en un contexto más que sensible, la mediática publicó una frase que generó todo tipo de interpretaciones.
La reflexión que replicó en su cuenta decía: “Crea una vida que no te haga desear otra”. Una sentencia breve pero cargada de significado que acompañó musicalmente con Yellow, el clásico de la banda británica Coldplay. La combinación de texto y canción no tardó en disparar especulaciones.
Aunque no hubo menciones explícitas, muchos usuarios entendieron que se trataba de un mensaje con destinataria clara: la China Suárez, señalada desde hace tiempo como su principal rival. Para colmo, el posteo desapareció al poco tiempo de haber sido publicado, lo que alimentó aún más las teorías sobre una posible indirecta.
En redes sociales, los comentarios se multiplicaron y varios internautas vincularon la frase con la actualidad sentimental de la actriz, quien se encuentra instalada en Turquía y atravesando un gran momento junto al delantero del Galatasaray.
El detalle no menor es que todo ocurrió en una fecha especial: el 19 de febrero, Mauro Icardi celebró sus 33 años y recibió un romántico saludo de la China Suárez, quien compartió en sus redes una serie de fotos juntos para homenajearlo públicamente.
En ese contexto, el mensaje de Wanda Nara fue interpretado como un nuevo capítulo en esta historia que suma capítulos mediáticos casi a diario. Casualidad o estrategia, lo cierto es que una simple frase volvió a ponerla en boca de todos.