Salieron a la luz los detalles del excéntrico regalo de la China Suárez a Mauro Icardi por su cumpleaños

“La China, fiel a su estilo, le hizo esta carta en redes que fue romántica. Si bien no me dijeron qué le compró, sí me informaron que le mandó a hacer algo personalizado pensado específicamente para él”, sumó Méndez -quien tiene llegada directa a la actriz-. Asimismo, recordó que para el día de los enamorados -este 14 de febrero- Mauro le hizo un regalo más que especial al remarcar que “él le mandó a hacer una cartera exclusiva”, algo que al parecer la China tiene en común con la ex del rosarino -Wanda Nara-: su afición por las carteras de lujo.

Luego del fuerte ruido que provocó su sorpresivo cara a cara con Guido Icardi, hermano de Mauro Icardi, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena virtual. Cuando parecía que el escándalo empezaba a bajar, la empresaria encendió nuevamente las alarmas con un gesto que no pasó inadvertido entre sus seguidores con un punzante posteo que muchos aseguraron estaría dedicado a su enemiga, Eugenia China Suárez.

En esta oportunidad, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) apeló a sus historias de Instagram para compartir un mensaje que rápidamente fue leído en clave de indirecta. Sin nombrar a nadie, pero en un contexto más que sensible, la mediática publicó una frase que generó todo tipo de interpretaciones.

La reflexión que replicó en su cuenta decía: “Crea una vida que no te haga desear otra”. Una sentencia breve pero cargada de significado que acompañó musicalmente con Yellow, el clásico de la banda británica Coldplay. La combinación de texto y canción no tardó en disparar especulaciones.

Wanda Nara picante posteo que estaria dirigido a la china suarez

Aunque no hubo menciones explícitas, muchos usuarios entendieron que se trataba de un mensaje con destinataria clara: la China Suárez, señalada desde hace tiempo como su principal rival. Para colmo, el posteo desapareció al poco tiempo de haber sido publicado, lo que alimentó aún más las teorías sobre una posible indirecta.

En redes sociales, los comentarios se multiplicaron y varios internautas vincularon la frase con la actualidad sentimental de la actriz, quien se encuentra instalada en Turquía y atravesando un gran momento junto al delantero del Galatasaray.

El detalle no menor es que todo ocurrió en una fecha especial: el 19 de febrero, Mauro Icardi celebró sus 33 años y recibió un romántico saludo de la China Suárez, quien compartió en sus redes una serie de fotos juntos para homenajearlo públicamente.

En ese contexto, el mensaje de Wanda Nara fue interpretado como un nuevo capítulo en esta historia que suma capítulos mediáticos casi a diario. Casualidad o estrategia, lo cierto es que una simple frase volvió a ponerla en boca de todos.