Candelaria Tinelli impactó al borrar un icónico tatuaje de su rostro: así fue el proceso

Candelaria Tinelli sorprendió a sus seguidores al mostrar en redes sociales un momento íntimo y significativo: su visita a una clínica dermatológica para iniciar el proceso de borrado de uno de los tatuajes más visibles de su rostro.
La hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino tomó la decisión de eliminar el icónico diseño de Hello Kitty que llevaba en la frente, un dibujo que durante años fue parte de su identidad estética y que la acompañó en distintas etapas de su vida.
“Chau tatuaje, chau Kitty”, escribió la artista en Instagram, donde compartió imágenes del procedimiento con láser. Según explicó, el tratamiento requerirá varias sesiones hasta lograr que el dibujo desaparezca por completo.
Este cambio se suma a la larga relación que Cande mantiene con los tatuajes, una marca personal que la distingue en el mundo artístico y mediático. A lo largo de los años, ha mostrado con orgullo sus diseños, convirtiéndolos en parte de su estilo y en una forma de expresión.
La decisión de borrar un tatuaje tan emblemático puede interpretarse como un gesto de renovación, una manera de abrir espacio a nuevas etapas en su vida personal y profesional. En un presente donde las redes sociales amplifican cada movimiento, Cande eligió compartir este proceso con transparencia, reafirmando su vínculo cercano con sus seguidores.
En medio de rumores que crecían de manera discreta, Candelaria Tinelli eligió dar una señal que muchos interpretaron como confirmación. Bastó una historia en Instagram para que el supuesto romance con el jinete Franco Trabucco dejara de ser un simple comentario y se mostrara públicamente.
La situación se desató cuando Trabucco publicó en sus redes una foto íntima y relajada: Candelaria aparece de espaldas, sentada junto a una pileta, disfrutando del sol en un ambiente tranquilo. Lo que llamó la atención fueron los dos emojis de manos formando un corazón que el jinete decidió sumar a la imagen.
Poco después, la hija de Marcelo Tinelli compartió esa misma postal en su cuenta oficial y agregó un corazón rojo. Un gesto breve pero contundente, que para muchos significó una manera moderna y sutil de oficializar el vínculo.
No obstante, la historia ya venía gestándose desde hacía varios días. El nombre de Trabucco había empezado a circular con fuerza luego de una revelación en el programa El Ejército de la Mañana, emitido por Bondi Live. Allí, el periodista Santi Riva Roy aportó datos sobre el presunto romance y sumó detalles que generaron debate.
“Viene de cortar con alguien que también negó. Fueron vistos en la fiesta de fin de año del club hípico y ahí estaba el ex”, comenzó explicando.
Desde ese momento, las señales se fueron acumulando hasta que apareció la historia compartida que terminó de encender las redes sociales. Sin necesidad de declaraciones oficiales ni fotos posadas, Cande optó por el lenguaje digital para dejar claro que su presente sentimental atraviesa un nuevo capítulo.