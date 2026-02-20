Candelaria Tinelli impactó al borrar un icónico tatuaje de su rostro: así fue el proceso

La decisión de borrar un tatuaje tan emblemático puede interpretarse como un gesto de renovación, una manera de abrir espacio a nuevas etapas en su vida personal y profesional. En un presente donde las redes sociales amplifican cada movimiento, Cande eligió compartir este proceso con transparencia, reafirmando su vínculo cercano con sus seguidores.

Con quién está saliendo Candelaria Tinelli

En medio de rumores que crecían de manera discreta, Candelaria Tinelli eligió dar una señal que muchos interpretaron como confirmación. Bastó una historia en Instagram para que el supuesto romance con el jinete Franco Trabucco dejara de ser un simple comentario y se mostrara públicamente.

La situación se desató cuando Trabucco publicó en sus redes una foto íntima y relajada: Candelaria aparece de espaldas, sentada junto a una pileta, disfrutando del sol en un ambiente tranquilo. Lo que llamó la atención fueron los dos emojis de manos formando un corazón que el jinete decidió sumar a la imagen.

Poco después, la hija de Marcelo Tinelli compartió esa misma postal en su cuenta oficial y agregó un corazón rojo. Un gesto breve pero contundente, que para muchos significó una manera moderna y sutil de oficializar el vínculo.

No obstante, la historia ya venía gestándose desde hacía varios días. El nombre de Trabucco había empezado a circular con fuerza luego de una revelación en el programa El Ejército de la Mañana, emitido por Bondi Live. Allí, el periodista Santi Riva Roy aportó datos sobre el presunto romance y sumó detalles que generaron debate.

“Viene de cortar con alguien que también negó. Fueron vistos en la fiesta de fin de año del club hípico y ahí estaba el ex”, comenzó explicando.

Desde ese momento, las señales se fueron acumulando hasta que apareció la historia compartida que terminó de encender las redes sociales. Sin necesidad de declaraciones oficiales ni fotos posadas, Cande optó por el lenguaje digital para dejar claro que su presente sentimental atraviesa un nuevo capítulo.