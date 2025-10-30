Belén Negri confirmó su separación de Tiago PZK con un angustiante pedido: "El dolor más fuerte"

En ese sentido, la influencer comentó que el amor no fue suficiente en el intento de reconciliación: “Me quedo con que lo volvimos a intentar, no darse por vencido, para poder quizás construir y seguir intentando algo que es único. Pero a veces con el amor no alcanza. Hay procesos distintos, madureces diferentes; por mucho amor que haya, a veces las cosas no se logran concretar como uno las idealiza”.

Belén Negri y Tiago PZK compartieron hace algunas semanas fotos juntos desde Japón tras reconciliarse y la bailarina comentó: “Japón fue como un cierre superprecioso. Obviamente estoy con un montón de emociones y oportunidades. Intentar balancearme es superdifícil y mantener la fuerza para no trasladarles mis temas personales, porque amo alegrarles el día a quienes nos ven. Es un laburo y lo quiero hacer de la mejor manera posible”.

“Fueron meses muy locos, pero seguimos aprendiendo y sigo apostando por el amor, aunque no se dé. Esto no me limita para coincidir en el futuro con otras personas. Sé que soy capaz de amar con toda mi alma y voy a seguir intentándolo”, cerró la bailarina con mucha angustia.

Belén Negri y Tiago PZK: romance, reconciliación y separación

La historia de amor entre Tiago PZK y Belén Negri ha sido muy mediática y marcada por diferentes fases desde su inicio. Ambos llevan aproximadamente un año juntos, con momentos de gran romance y también de separación, reflejando un vínculo intenso y lleno de altibajos.

La relación comenzó en junio del año pasado, durante una gira de Tiago PZK, en un encuentro que surgió en medio de la amistad del cantante con la influencer chilena Belén Negri, quien en ese momento era novia del streamer Coscu. Tras la ruptura de Coscu, Belén y Tiago decidieron intentar, dando inicio a su historia de amor, que fue muy pública y romántica desde el principio.

Tiago confesó públicamente que le dedicó una canción llamada Bemaste a Belén, en la que refleja sus sentimientos profundos por ella. La relación estuvo llena de gestos románticos, como sorprenderla con detalles o planificar momentos especiales, incluso en fechas como San Valentín.

Tiago PZK y Belén Negri ya no están juntos y la historia parece cerrarse en esta última ruptura. La relación fue intensa y estuvo marcada por un amor que, a pesar de las dificultades, dejó un impacto importante en ambos.