El importante paso que darán Fátima Florez y Javier Milei afianzando la relación

Así las cosas, este martes Javier Milei habló a través de Intrusos (América TV) sobre la cuestión. Y como para despejar todo tipo de dudas, se comunicó con Guido Záffora y, mensaje de WhatsApp mediante, anunció que presentará oficialmente a sus dos mujeres en breve.

Karina Milei Javier Milei Fatima Florez.jpg

"Se viene el encuentro, se viene la presentación oficial... Este fin de semana se conocen Fátima Florez y Karina, la hermana de Javier Milei. Esto me lo confirma Javier Milei en este momento" lanzó el intruso tras recibir información del propio economista.

En tanto, el periodista repitió: "Javier Milei está mirando y me confirma que este fin de semana se juntan a comer Karina, la hermana de Javier, junto a Fátima". Y para eliminar cualquier tipo de versión agregó Záffora leyendo desde su teléfono celular: "Dice que Karina es fanática de Fátima Florez. Dice que la vio muchas veces en el teatro y dice que la quiere".

Embed

Una ex de Javier Milei hizo una perversa confesión tras confirmarse el romance con Fátima Florez

Romina Seferian, ex novia de Javier Milei, habló este martes en el piso del ciclo Intrusos, América Tv, tras la sorpresa que causó la noticia del romance del economista con la actriz y humorista Fátima Florez.

"Es re seductor, amable e inteligente. El primer beso fue en la cena, él me conquistó intelectualmente", destacó Romina sobre el vínculo que tuvo con el candidato a presidente por La Libertad Avanza.

"Es muy intenso. Me pedía fotos todo el tiempo", agregó sobre las conversaciones vía chat que tenían durante el poco tiempo que duró la relación.

romina seferian.jpg

Y sobre el final del vínculo comentó: "Después no me contestó más el teléfono y empieza a salir con Daniela. Así de la nada después de dos meses y medio hablando cortó".

"Me quedé con las ganas más de conocer. No lloré por él pero me sentí decepcionada", reconoció Romina. Y remarcó: "Tenía un carácter muy especial, no tiene mesura cuando se enoja".

"Lo primero que me habló fue de sexo tántrico, me regaló un libro", recordó. Y cerró sobre la idea que tenía él sobre las parejas: "Él no quiere tener hijos y confía en sus perros".