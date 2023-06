La importante decisión de Florencia Peña: "No voy a llorar, ya lloré mucho"

En un video compartido en su cuenta de Instagram, se puede escuchar a Flor decir: "No voy a llorar, ya lloré mucho anoche... Pero bueno, es una decisión que había que tomar... ¡Qué estupidez! ¡Señora!". Mientras tanto, su estilista realizaba su trabajo, dejando su cabello con mechas apenas un centímetro por debajo de los hombros. Minutos antes, a través de sus historias en la red social, Peña había explicado la situación y su determinación: "Cuando digo que me voy a cortar el pelo, me lo voy a cortar, porque yo no me ando con chiquitas. Vamos a cortar el pelo y que Dios nos acompañe. Corta bien, no metas tijera al pedo... Odio tener el pelo corto, pero necesito que crezca sano y fuerte".

Cabe recordar que a finales del año pasado, la actriz contrajo matrimonio con Ramiro Ponce de León en una ceremonia íntima en Salta, seguida de una espectacular fiesta para más de 400 personas organizada por Claudia Villafañe en un salón de Benavidez. Entre los invitados se encontraban reconocidos nombres del mundo del espectáculo como Barbie Franco, Fernando Burlando, Claudia Fontán, Marcelo Polino, Esmeralda Mitre, Martín Ortega, Aníbal Pachano, Julieta Novarro, Matilda Blanco, Elizabeth Vernaci, Pablo Rago, Guillermo Capuya, Paola Krum, Iván Espeche, Roberto Moldavsky, Peto Menahem y Verónica Llinás.

"Estamos contentos porque ya estamos casados, nerviosos estuvimos en el casamiento de Salta. Ese era más épico, era una movida muy grande", comentó Flor Peña antes de la celebración, refiriéndose a la ceremonia en el norte del país que tuvo una visita inesperada: la lluvia. Además, expresó: "Todo se dio de la mejor manera, fue un casamiento soñado". Quedó claro que la actriz consideró la lluvia como una bendición, ya que en esa región las precipitaciones no son habituales.

Posteriormente, Flor Peña compartió detalles de su luna de miel, que tuvo lugar en Tulum, entre una celebración y otra. "Necesitábamos descansar. Llegamos ayer y esta fiesta fue más relajada", señaló la actriz. Además, comparó ambos eventos desde su perspectiva como productora: "Salta fue como haber hecho una obra de teatro, y esta estuvo más organizada. Llevar a casi 200 invitados a otro lugar y que todo saliera bien fue muy estresante", admitió en aquel momento.

Con su nuevo corte de pelo y una actitud decidida, Flor Peña inicia una nueva etapa en su imagen, dejando atrás el cabello largo y rubio que la caracterizaba. Ahora, espera que su pelo crezca sano y fuerte, y seguramente continuará sorprendiendo a sus seguidores con su estilo y talento en los próximos proyectos que emprenda.