La grave acusación de Noelia La Gata contra Emma Vich que anuncia un fuerte escándalo: “Me robó...”

Tan fuerte era el vínculo entre ellos, al punto tal que la cantante cordobesa ingresó a la casa de Gran Hermano para apoyarlo en la competencia del reality que finalmente no pudo ganar, pero lo colocó en el segundo puesto detrás del uruguayo Bautista Mascia.

En este contexto, ante semejante acusación de La Gata, Vich se refirió al tema en Sacate La Careta (Fipo TV). “No sé, está indignada. Quiere entrar al Gran Hermano Generación Dorada”, disparó irónico el subcampeón de GH 2023/24.

"Desde hace un año que está hablando cosas de mí. Lo hablé el otro día con Romi (Uhrig) que fuimos a ver los vestidos de 15 de su hija y le comentaba cómo era la situación. Sale a hablar cosas que no dan. Ella le hizo una denuncia supuestamente a mi vieja. Yo me enteré esta mañana”, completó indignado Emma. Claramente este escándalo recién comienza...

Cómo y cuándo nació la amistad entre Noelia La Gata y Emma Vich que hoy se quebró por completo

La amistad entre Noelia "La Gata" Martínez y Emma Vich nació cuando el cordobés, en una situación difícil, fue acogido por la cantante cuartetera y su familia. Él era amigo del hermano mayor de Noelia, y con el tiempo se hizo muy cercano también a su madre, quien lo acogió como un verdadero hijo adoptivo.

Emma incluso vivió en la casa de Noelia, se fue de vacaciones con ellos, y su relación con la cantante fue más maternal que de solo una liviana amistad. Esta cercanía fue clave para que ella lo apoyara durante su participación en Gran Hermano 2023.

Además, ellos mismos han contado durante su estadía conjunta en la casa de Gran Hermano que La Gata conoció a Emma cuando él estaba en la calle y le pidió ayuda, momento en el que lo invitó a vivir con ella. Él demostró ser un maestro con las tijeras y se convirtió también en su estilista, fan y una figura casi filial para la cantante. El vínculo se fortaleció debido a las dificultades que el joven enfrentó en su vida familiar y personal, y Noelia asumió un papel protector y de apoyo importante para él.

Así las cosas, podría decirse que la amistad de ambos se forjó en la cercanía familiar y en el apoyo mutuo ante situaciones difíciles, trascendiendo una relación convencional de amistad para convertirse en un vínculo casi de madre e hijo, vínculo que hoy está totalmente roto.