Mica Viciconte rindió homenaje a Carlos Cubero con una emotiva colección de momentos junto a su hijo Luca

Cuál fue el trasfondo del enojo de Fabián Cubero con Nicole Neumann, tras la muerte de Carlos Cubero

Esta semana se conoció que, tras un periodo de aparente calma entre Fabián Cubero y Nicole Neumann, el exfutbolista decidió denunciar a su expareja ante la Justicia por incumplimiento, lo que generó opiniones divididas sobre si su reclamo era exagerado.

El motivo del conflicto fue la distribución de las vacaciones de invierno, acordada para que ambos compartieran tiempo con sus tres hijas. Sin embargo, la modelo regresó de Europa con dos de ellas tres días después de la fecha pactada, lo que provocó la molestia de Cubero.

El plan de Cubero era pasar unos días de descanso en familia en Mar del Plata, su ciudad natal, lo que rápidamente desató opiniones encontradas. Mientras algunos consideraban que las chicas podían viajar en cualquier momento a Mar del Plata, Europa parecía un destino más complicado. Sin embargo, con el reciente fallecimiento de Carlos Cubero, abuelo paterno de las adolescentes, salió a la luz el verdadero motivo detrás de la situación.

El padre de Poroto Cubero estaba enfermo e internado, aunque su fallecimiento tomó a todos por sorpresa. Ángel de Brito reveló en LAM (América TV): “Por eso el viaje a Mar del Plata que habían organizado, esas vacaciones. El papá estaba enfermo, por eso querían hacer ese viaje, pero no pensaban que el desenlace iba a ser tan rápido”.

Por su parte, Pepe Ochoa aportó detalles y aseguró que Nicole Neumann conocía el delicado estado de salud del padre de su exmarido. “Lo que pude averiguar es que el papá de Fabián venía mal desde hace bastante y Fabián había tomado la decisión que las vacaciones con sus hijas sean en Mar del Plata para que estén con el abuelo porque el estado de salud iba a ser cada vez peor. Esto Nicole lo sabía”, afirmó.

Además, agregó: “Le cuentan a la parte de Nicole y le dicen: ‘Mirá, la realidad es que estamos eligiendo este destino por el estado de mi papá’. Entonces, ese es el foco del quilombo”, y destacó que por esta razón se movilizó a toda la familia para acompañar a Carlos. “También iban hermanos de Fabián, habían armado toda una movida familiar por esto”, indicó, explicando que, aunque Nicole estaba informada, nadie imaginaba que la situación se agravaría tan rápidamente. “No sabían que iba a suceder tan pronto”, concluyó Ángel.