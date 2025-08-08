Conmoción: murió Carlos, el papá de Fabián Cubero

Hace un tiempo, "Poroto" le había hecho una dedicatoria especial a su padre en Instagram en el día de su cumpleaños: "Feliz cumple @cubero.carlos. Te amo con locura. Gran persona, humilde, generoso, compañero, pero por sobre todo un excelente padre".

Carlos Cubero vivía en Mar del Plata junto a Ángela, su esposa desde hace 52 años. Fruto de ese amor, tuvieron tres hijos: Soledad, Christian y Fabián.

Fabián Cubero

Fabián Cubero denunció a Nicole Neumann por incumplir una medida judicial relacionada con sus hijas y decidió llevar el caso nuevamente a la Justicia.

El 6 de agosto, en LAM (América TV), se leyó el documento que su defensa presentó contra la modelo. Allí se señalaba que Nicole no cumplió con la fecha acordada para la entrega de las niñas, quienes estaban de vacaciones. El episodio recuerda a la disputa que protagonizaron Benjamín Vicuña y la China Suárez, cuando el actor chileno solicitó que se revocara el permiso para que sus hijos viajaran con su madre a Turquía.

“Otra vez a la Justicia. El tema que parecía resuelto y los había tranquilizado volvió a encender la tensión”, comenzó leyendo Ángel de Brito en LAM (América TV). “Incidente de comunicación con los hijos. Viene a denunciar el grave y delicado incumplimiento del régimen de comunicación oportunamente acordado y homologado en autos por la señora Nicole. Ha impedido a mi representado ejercer su legítimo derecho para compartir el receso invernal con sus hijas”.

El conductor también detalló las sanciones económicas solicitadas: “Solicito que se impongan sanciones conminatorias, se revoque el permiso de salida del país conferido a la madre y se ordene la acreditación previa y fehaciente de pasajes de ida y vuelta ante cualquier viaje internacional”. “Mismo escándalo que Vicuña y la China”, agregó, en referencia a un caso similar.

Además, se mencionó el cronograma que, presuntamente, había sido consensuado con anticipación: “Le correspondía al señor Fabián Cubero a partir del 23 de julio. Fue aceptado y consensuado por Nicole. Ha desobedecido de manera consciente y premeditada los términos de dicho acuerdo. El 21 de julio, dos días antes de la fecha de entrega, la señora Nicole comunicó por WhatsApp —en el marco de la terapia de coparentalidad— que fue por error y que había pedido el regreso para el 26 de julio”. Según el documento y leyó Ángel, Cubero calificó la situación como “es una maniobra burda y maliciosa”.