El imprevisto que sufrió Marcela Tauro tras una noche soñada en los Martín Fierro 2024

"Se lo dedico al canal, a los productores, y a mis compañeros, que me bancan hace más de 20 años", expresó, visiblemente movilizada.

Marcela Tauro reveló un insólito imprevisto que le ocurrió debido a la emoción cuando estaba retirándose del hotel Hilton de Buenos Aires, donde se llevó adelante la ceremonia, que contó con cobertura exclusiva de Telefe.

"Una marca me dio los aros y una gargantilla. Me dijeron: 'estamos en la habitación, avisanos cuando te vas, así te ayudamos a sacar los joyas'. Guido me dice: 'yo te llevo a tu casa'. Como tengo el sí fácil, le dije: 'bueno, vamos'", relató.

Al llegar a su casa, la periodista se encontró con un problema. "Llegué a mi casa y no me podía sacar las joyas", exclamó.

Finalmente, Tauro mencionó que se acostó con las joyas y cuando fue a la radio la ayudaron para sacarle todo. "Dormí con la gargantilla. Le mandé un mensaje a la chica de la marca y, cuando se despertó, me mandó un video para explicarme cómo se sacaban los aros. No logré sacarme la gargantilla, que me la saqué recién acá, en el canal", remató.

Embed

El llanto de Marcela Tauro al comenzar Intrusos que emocionó a todos: "Es una obra de mi mamá"

Marcela Tauro se quedó con el Premio Martín Fierro 2024 a la mejor panelista y al comienzo de la edición de Intrusos, América TV, no puedo evitar emocionarse ante el afecto de sus compañeros, quienes la recibieron en el estudio de pie y a puro reconocimiento.

La periodista se quebró al instante y se refirió a este premio de manera muy especial: "Se me corrió el maquillaje, esto me demuestra que gané", dijo conmovida ante el cariño de sus compañeros.

"Gracias a todos mis compañeros, al canal, a todo el equipo y colegas que se pararon cuando gané. El cariño y la ovación que recibí anoche... No dormí", agregó totalmente emocionada.

Embed

"Gracias Dios, no quería llorar ayer para no arruinar el clima de fiesta", remarcó Marcela Tauro sobre lo que sintió al recibir la estatuilla en el esceneario.

Y recordó a su madre, Carmen Álvarez, quien falleció en agosto del año pasado a los 86 años: "Estoy convencida que es una obra de mi mamá, que partió el año pasado y me nominaron dos veces y me lo dieron. Estoy segura que a mamá le hubiera encantado".

"Gran compañera, te queremos Tauro", exclamó Karina Iavícoli ante el llanto de su compañera.