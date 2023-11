El incidente que sufrió Estefi Berardi en los Martín Fierro Latino: "Descompuesta"

En Instagram, la panelista abrió la cajita de preguntas y respuestas y habló de su experiencia en los Martín Fierro Latino. Un usuario le preguntó por una foto que publicaron desde LAM donde se la veía aislada, y ella explicó: "Fui una de las pocas que se quedó hasta el final. Igual llegué descompuesta a mi casa del frío que pasé".

En otra historia, la expanelista de LAM respondió: "Me fui al fondo del frío que tenía. Buscaba huecos donde no me diera tanto el aire". Y reveló: "Hubo una famosa que directamente se fue a la calle porque estaba descompensada del frío. No llevamos abrigo".

La confesión sexual de Estefi Berardi que desató un inesperado debate

Este martes en Mañanísima (El Trece), Carmen Barbieri blanqueó al aire una charla muy picante que comenzaron a tener todos los integrantes del programa cuando la luz roja de la cámara estaba apagada.

La conductora reveló que la conversación tenía que ver con algunas cuestiones referidas a la intimidad y, puntualmente, estaban poniendo en común el horario ideal para tener relaciones sexuales.

En un momento, Estefi Berardi sorprendió a todos con su posición. "Para mí a las 7 de la tarde es el mejor horario... Estás despierto, con energía", afirmó. "¡No! ¿A las 7 de la tarde?", exclamó Diego Ramos, marcando una diferencia con su compañera. "Eso sirve si estás de novia, pero una cita a esa hora es complicado", acotó Majo Martino.

Para terminar de escandalizar al panel, la ex Combate dio un giro en la conversación y generó la inmediata reacción de Carmen. "Hablé con tu hijo ayer...", anunció Berardi. "Hablando de sexo... vos sola te enterrás", remató la conductora, con la picardía que la caracteriza.