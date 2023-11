El dato de Estefi Berardi sobre Alberto Fernández que dejó atónito a Nelson Castro

“Ustedes saben que yo siempre digo que conocí a otra persona. Yo he sido uno de los que equivoqué con Alberto Fernández, siempre lo digo. A mí me engañó de una manera fenomenal”, aseguró el conductor.

“Era una persona sensata, crítica del kirchnerismo. En mi programa, Alberto Fernández la trató a Cristina de psicótica política. Yo escuché esas cosas. Ver lo que hizo después en la presidencia, digo ‘no, es una cosa realmente hipócrita’”, remarcó el periodista.

A lo que Estefi Berardi apuntó: “Se vendió y lo vendieron porque lo de la foto en Olivos, además de que es una falta de respeto, es corrupción porque encerrás al pueblo y ¿vos haces una fiesta?".

Y siguió enojada: "Y al tipo no sólo eso, sino que lo vendieron, imagínate la poca confianza que tiene en su entorno para que lo vendan así al tipo, ahí te das cuenta. A mí no me hablaron muy bien de él los choferes, ¿no? Por el trato. No es muy querido”.

“Un hombre que además es un hipócrita y un hombre de triste final en la presidencia, un hombre que perdió respeto”, le agregó el periodista. Ricardo Canaletti, en tanto, apuntó: "Es el presidente que no fue".

Y Berardi sentenció sobre la gestión de Alberto Fernández al frente del país: "Es el peor Gobierno que yo viví, con mi edad, nunca vi algo peor. Es mi experiencia, nunca la pasé tan mal".

La reacción de Estefi Berardi al enterarse del noviazgo de Fede Bal

Hace unos días, en LAM confirmaron que Fede Bal apostó nuevamente al amor. El actor está felizmente en pareja con la bailarina Flor Díaz, a quien hemos visto en la pista del Bailando.

El hijo de Carmen Barbieri blanqueó la relación. “Fede Bal me está hablando y me pone te quiero contar que estoy de novio, y mi novia es Flor Diaz. Estamos de novios y te lo digo porque no quiero que me vinculen con nada que ver”, reveló Pepe Ochoa en el programa de Ángel de Brito.

Este lunes, en su cuenta de Instagram, la panelista de Mañanísima, Estefi Berardi, se refirió al nuevo noviazgo de Fede Bal, a meses de haberse conocido que ella habría tenido un affaire con el actor.

"¿Sabías que estaba de novio o te ha sorprendido? ¿Hablaste con Fede?", le preguntó un seguidor. "Me enteré hoy. Está de novio y feliz. Me dijo que tiene una relación hermosa con Flor", fue la reacción de la ex Combate.