El incómodo llamado de Marcelo Tinelli al novio de Coki Ramírez: "Es muy difícil hablar de exclusividad"

Acto seguido, el presentador quiso saber si tenía a "otras chicas revoloteando por ahí". "No, no", respondió el productor. Ahí, Marcelo puso en duda su respuesta y lanzó: "Yo creo que está flojo de papeles".

Tinelli también le preguntó a Coki si de su parte había exclusividad y ella lo afirmó. En tanto, cuando el conductor le volvió a insistir a Corbo, él contestó: "La palabra exclusividad es muy fuerte. Salí con Coki dos veces".

Coki lo corrigió y aseguró: "No fueron dos veces. Fueron cuatro o cinco". El productor, más adelante, confesó: "La pasamos muy bien las veces que salimos. No la estoy negando. Salió todo buenísimo. A mí Coki me produce cosas muy lindas, la paso muy bien con ella. Un beso para Coki".

Coki Ramírez enfrentó los rumores de romance con un famoso productor

Este viernes, Coki Ramírez estuvo en el piso de DDM. En el programa de Mariana Fabbiani, la cantante cordobesa aclaró las versiones que la vincularon sentimentalmente con El Pelado Trebucq.

"No lo conozco. Lo crucé en los pasillos de América y le dije: 'siempre te vemos en la casa de mi viejo. Él sacó los colmillo pero... no me gustan los pelados... no es mi tipo", afirmó la figura del Bailando 2023.

En ese instante, Andrea Taboada sorprendió a Coki. "A vos te gusta otro...", exclamó la panelista. "¡Taboada... sos mi amiga!", acotó la invitada, sonrojada. "¡Me gusta para vos!", opinó la conductora de DDM.

Ante la insistencia del panel, la cordobesa dio el nombre el nombre es cuestión. "Están hablando de Ezequiel Corbo, pero no tuvimos ninguna cita", advirtió la figura del certamen de las noches de América.

Finalmente, Coki reveló que compartieron una cena, donde habló a fondo con el reconocido productor teatral. "Nos juntamos por laburo. Fui a comer por Palermo. La charla fue súper fuerte porque yo le conté experiencias desagradables que tuvo con varios productores", cerró.